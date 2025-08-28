Anzeige
FC Augsburg vs. FC Bayern München jetzt live im TV, Livestream und Liveticker - Aufstellungen

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 18:37 Uhr
Der FC Augsburg und der FC Bayern München sind erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstagabend treffen die beiden bayerischen Klubs direkt aufeinander. Hier könnt ihr das Derby live verfolgen.

Update, 30.08., 18:00 Uhr: FCA vs FCB - die Aufstellungen

Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Jakic, Massengo, Giannoulis, Fellhauer, Saad - Kömür

München: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Bundesliga live: So seht ihr Bayern in Augsburg

Mit dem 6:0-Erfolg gegen RB Leipzig hat der FC Bayern München gleich am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ein mächtiges Ausrufezeichen hinterlassen.

Insbesondere die Offensivreihe mit Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Neuzugang Luis Diaz zauberte, während in der Defensive kaum etwas anbrannte.

Die Bayern befinden sich trotz des personellen Engpasses in einer bemerkenswerten Frühform und wollen die Tabellenführung natürlich im Idealfall bis zum letzten Spieltag verteidigen. Kaum ein Experte hat Zweifel daran, dass ihnen das auch gelingen kann.

Das knappe 3:2 im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden hat jedoch angedeutet, dass die Saison kein Selbstläufer werden dürfte.

Das Auswärtsspiel in Augsburg könnte schon der nächste Härtetest werden. Die Fuggerstädter siegten am ersten Spieltag in Freiburg überraschend mit 3:1 und haben nun das erste Heimspiel der Saison vor der Nase.

Insbesondere vor eigenem Publikum konnte der FCA den Münchnern schon häufiger ein Bein stellen. Von den vergangenen vier Bundesligaspielen in Augsburg gewannen beide Teams jeweils zwei.

Ein ganz besonderes Spiel wird es natürlich für Sandro Wagner. Der Ex-Bayern-Profi fungiert inzwischen als Trainer der Augsburger und hat mit seinem Team schon mal einen verheißungsvollen Start hingelegt. Ein Sieg gegen die Bayern im Bundesliga-Topspiel wäre das erste ganz dicke Ausrufezeichen.

FC Augsburg vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?

Bundesliga-Topspiel: Läuft FC Augsburg - FC Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Augsburg und Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Augsburg - FC Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Augsburg - Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt den FC Bayern beim FC Augsburg live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Topspiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

FC Bayern zu Gast in Augsburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Topspiel?

Einen Ticker zu FC Augsburg - FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

FC Augsburg vs. FC Bayern München live: Alle Informationen zur Übertragung des Bundesliga-Topspiels

