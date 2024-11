Der FC Bayern hat die Wochen der Wahrheit mit einem 3:0 (0:0)-Arbeitssieg über den FC Augsburg begonnen. Gegen die nächsten Gegner wird es schwerer werden. Noten und Einzelkritik des FCB. Vom FC Bayern berichten Martin Volkmar und Michal Swiderski Dank Harry Kane bleibt der FC Bayern München souveräner Bundesliga-Tabellenführer. Der Torjäger traf beim 3:0 gegen den FC Augsburg dreimal (63., 90, 90..), nachdem er vorher lange relativ unauffällig geblieben war. Was auch an den fehlenden Zuspielen von außen lag, vor allem links enttäuschten sowohl Kingsley Coman als auch Alphonso Davies. Bester Münchner war hingegen einer, der bereits im Sommer aussortiert schien. Leon Goretzka zeigte eine überzeugende Vorstellung bei Team von Vincent Kompany, die vor den Samstagsspielen bereits acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig aufweist.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

ran zeigt die Noten der Bayern-Stars in der Einzelkritik.

Anzeige

Manuel Neuer Der Kapitän ist trotz seiner Rippenprobleme rechtzeitig einsatzbereit, bekommt aber wie so oft wenig zu tun. Bei einer leicht verunglückten Rückgabe von Guerreiro zur Stelle (33.). Ansonsten mit zunehmender Spieldauer gar nicht mehr gefordert. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Raphael Guerreiro Der Portugiese erhält rechts hinten erneut den Vorzug vor Konrad Laimer. Defensiv kaum gefordert, macht aber nach vorne zu wenig aus seinen Freiräumen. Lässt lediglich ein paar Mal sein Können aufblitzen. Wird in der 76. Minute gegen den Österreicher ausgetauscht. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Ruhige Partie für den Abwehrchef, da die Augsburger fast vollständig auf Offensivbemühungen verzichten. ran-Note: 3

Anzeige

Minjae Kim Auch der Südkoreaner hat fast nichts zu tun und beschränkt sich auf die Absicherung nach hinten. ran-Note: 3

Anzeige

Alphonso Davies Der Kanadier macht noch weniger als Guerreiro aus dem vielen Raum auf seiner Seite. Unauffällig und ungefährlich. Sein Torschuss von der Strafraumgrenze in die zweite Reihe passt da ins Bild (59.). ran-Note: 4

Anzeige

FC Bayern München - Transfers und Gerüchte: Lille-Präsident bestätigt Interesse an Jonathan David 1 / 11 © Imago Transfergerüchte des FC Bayern München

Kaum sind die Planungen für die Saison 2024/25 abgeschlossen, wird im Hintergrund schon am Kader für die folgende Spielzeit getüftelt. Wie immer gibt es rund um den FC Bayern München unzählige Spekulationen in Sachen Transfers. Welche Spieler werden verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 22. November 2024) © ANP Jonathan David (OSC Lille)

Schnappen sich die Münchner Jonathan David? Die Anzeichen verdichten sich. Im Podcast "L‘After Foot" des französischen Radiosenders "RMC" bestätigte Lilles Präsident Olivier Letang, der FCB sei eines der Top-Teams, "die Interesse an David zeigen". Der 24-Jährige steht nur noch bis 2025 unter Vertrag, wäre im Sommer also ablösefrei. David kommt aktuell wettbewerbsübergreifend auf 13 Tore und zwei Assists in 19 Spielen. © 2024 Getty Images Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Der Eintracht-Stürmer ist nach seinem herausragenden ersten Saisondrittel mit 14 Toren und zehn Vorlagen in 16 Spielen der interessanteste Stürmer Europas und DAS Transfergesprächsthema - auch beim FC Bayern. Allerdings lässt sich der Rekordmeister laut "Sky" derzeit noch vom Preisschild abschrecken. Die Eintracht soll bis zu 60 Millionen Euro Ablöse für den Torjäger fordern, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft. Dennoch soll Interesse an einer Verpflichtung bestehen. © instagram@henrique_.06 Henrique Carmo (FC Sao Paulo)

Im Werben um das brasilianische Talent Henrique Carmo hat der FC Bayern offenbar einen Rückschlag hinnehmen müssen. So berichtet "UOL Esporte", dass der 18-Jährige kurz vor einer Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrages beim FC Sao Paulo steht. So sollen nur noch Details geklärt werden müssen, ehe der Offensivspieler erneut unterschreibt. © IMAGO/Sven Simon Henrique Carmo (FC Sao Paulo)

Die Münchner wurden bereits vor einem Jahr mit dem Brasilianer in Verbindung gebracht. Seitdem sollen mehrmals Scouts vor Ort gewesen sein, was einen möglichen Vorstoß in der nahen Zukunft wahrscheinlicher macht. Dem Vernehmen nach hat Carmo eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro, bei einem neuen Kontrakt könnte diese angepasst werden. © 2024 Getty Images Jonas Urbig (1. FC Köln)

Beim FC Bayern steht wohl Torwarttalent Jonas Urbig vom 1. FC Köln im Fokus. Laut "Bild" sollen die Münchner den U21-Nationalkeeper bereits in der Vorsaison während dessen Leihe in Fürth beobachtet haben, mittlerweile ist er Kölns Nummer zwei. Zudem gab es dem Bericht nach Gespräche zwischen dem Rekordmeister und Urbig, allerdings kein konkretes Angebot. Urbigs Vertrag in Köln läuft noch bis 2026. © Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

"Es hat Gespräche gegeben, die Bayern möchten Florian Wirtz holen" - mit dieser Aussage heizte "Sky"-Experte Lothar Matthäus die Gerüchte um den Leverkusen-Star vor dem Topspiel von Bayer in München an. Der 21-Jährige möchte laut Medienberichten wohl im Sommer 2025 den nächsten Karriereschritt machen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, auch ManCity soll Interesse haben. © IMAGO/Sportfoto Rudel Paul Wanner (FC Bayern München)

Das Bayern-Juwel feierte einen Traumstart im Heidenheim-Trikot. Eine Rückkehr an die Säbener Straße ist allerdings offenbar längst nicht sicher, obwohl die Münchner wohl fest mit Wanner planen. Laut "kicker"-Informationen könnte nächstes Jahr eine weitere Leihe zum Thema werden, wenn beim FCB die Aussichten auf Spielzeit nicht zufriedenstellend sein sollten. © IMAGO/Lackovic Paul Wanner (FC Bayern München)

Diese hängen auch von Bayerns Entscheidungen auf dem Transfermarkt ab. Zum Beispiel im Falle eines Verbleibs von Jamal Musiala und Leroy Sane sowie einer Verpflichtung von Florian Wirtz oder Xavi Simons könnte der gebürtige Österreicher vorerst Abstand von einem weiteren Versuch, sich an der Isar durchzusetzen, nehmen. © 2024 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Leon Goretzkas Zukunft beim FC Bayern ist ungewiss: Trainer Vincent Kompany plant im Mittelfeld zumeist ohne den 29-Jährigen. Doch Goretzka will weiter um seine Chance kämpfen - und hat deshalb nun wohl auch ein Angebot aus den USA abgelehnt. Wie die "Bild" berichtet, habe sich der Charlotte FC aus der MLS nach Goretzka erkundigt. © 2024 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Doch Goretzka lehne einen Wechsel in die USA ab. Er wolle sich weiterhin für Einsatzminuten bei den Bayern empfehlen. Gespräche mit anderen Vereinen führe der Ex-Schalker derzeit ebenfalls nicht. Dabei haben ihn laut "Süddeutscher Zeitung" im Sommer 2024 Neapel und Atletico Madrid auf dem Zettel. Die "Sport" berichtet wiederum von einem Interesse aus Barcelona.

Anzeige

Joshua Kimmich Viel in Bewegung und wie gewohnt der Akteur mit den meisten Pässen. Der letzte Ball kommt aber nicht an. ran-Note: 3

Anzeige

Leon Goretzka Durch Palhinhas Ausfall ist der vor der Saison praktisch aussortierte Ex-Nationalspieler plötzlich wieder Stammkraft. Engagierte Vorstellung nach hinten wie nach vorne, wo er die erste Chance in der ersten Halbzeit (12.) und die letzte hat (45. plus zwei), aber am starken FCA-Keeper Labrovic scheitert. Macht viele Räume zu und agiert als umsichtiger Ballverteiler. Auch nach dem Wechsel gefährlich, als sein Kopfball noch die Latte streift (50.). Bereitet Kanes letzten Treffer mit einer mustergültigen Hereingabe vor. ran-Note: 2

Michael Olise Der französische Nationalspieler kehrt für Sane in die Anfangsformation zurück, sorgt aber wie Coman auf der Gegenseite zu selten für Gefahr. Nach der Pause stärker, scheitert aber ebenfalls mit einem Schuss an Labrovic (51.). Verursacht mit seiner gefährlichen Ecke, die Pedersen nur per Hand vor Kane klären kann, den Strafstoß zum 1:0. Macht nach 76 Minuten Platz für Sane. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Jamal Musiala Der auffälligste Bayern-Akteur in der Offensive, der sich nach verhaltenem Beginn in den Mittelpunkt spielt. Scheitert aber immer wieder an Labrovic (28., 34., 42., 48. 52.), mit dem er sich beinahe ein Privatduell liefert. ran-Note: 3

Kingsley Coman Der Franzose erhält erneut den Vorzug vor Serge Gnabry, zeigt aber eine schwache Leistung. Zwar laufen die meisten Angriffe über seine Seite, aber keine seiner Flanken kommt an. Scheitert mit einem Schlenzer an Labrovic (24.). Vergibt die Chance zum 2:0, als er den Ball freistehend übers Tor hebt (65.). Muss nach 76 Minuten runter. In dieser Verfassung ein Kandidat für die Bank. ran-Note: 5

Anzeige

Harry Kane Der Engländer ist viel unterwegs, erhält aber keine vernünftigen Zuspiele von außen. Findet bei seiner besten Gelegenheit ebenfalls in Labrovic seinen Meister (27.), sonst fast ohne Chancen. Macht aber trotzdem noch seine Tore, als er zunächst per Handelfmeter (63.) und in der Nachspielzeit per Foulelfmeter, den er selbst herausholt, trifft. Als Krönung macht er per Kopf nach artistischer Ballannahme eine Minute später sogar noch das 3:0. Seine Saisontreffer 12, 13 und 14 in der Bundesliga. ran-Note: 2

Anzeige

Eberl hält Plädoyer für Bayern-Verteidiger