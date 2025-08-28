Der FC Augsburg und der FC Bayern München sind erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstagabend treffen die beiden bayerischen Klubs direkt aufeinander. Hier könnt ihr das Derby live verfolgen.

FC Bayern zu Gast in Augsburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Topspiel?

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt den FC Bayern beim FC Augsburg live?

FC Augsburg - FC Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

FC Augsburg vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?

Zur Pause liegt der FC Augsburg im Heimspiel gegen den FC Bayern München mit 0:2. zurück. Die Gäste hatten sehr forsch begonnen, hätten bereits in der ersten Minute in Führung gehen müssen und hatten zwei Minuten später eine weitere Großchance. Mit Glück entkamen die Hausherren dem Gegentreffer und stabilisierten sich. In Phasen fanden die Fuggerstädter eine gute Balance, ließen gar nicht mehr viel zu, unternahmen etwas nach vorn, ohne dabei gefährlich zu werden. Da aber war ja noch die individuelle Qualität des Deutschen Meisters, der die Fähigkeit besitzt, sich dennoch Chancen zu erspielen – und die auch zu nutzen.

Bundesliga live: So seht ihr Bayern in Augsburg

Mit dem 6:0-Erfolg gegen RB Leipzig hat der FC Bayern München gleich am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ein mächtiges Ausrufezeichen hinterlassen.

Insbesondere die Offensivreihe mit Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Neuzugang Luis Diaz zauberte, während in der Defensive kaum etwas anbrannte.

Die Bayern befinden sich trotz des personellen Engpasses in einer bemerkenswerten Frühform und wollen die Tabellenführung natürlich im Idealfall bis zum letzten Spieltag verteidigen. Kaum ein Experte hat Zweifel daran, dass ihnen das auch gelingen kann.

Das knappe 3:2 im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden hat jedoch angedeutet, dass die Saison kein Selbstläufer werden dürfte.

Das Auswärtsspiel in Augsburg könnte schon der nächste Härtetest werden. Die Fuggerstädter siegten am ersten Spieltag in Freiburg überraschend mit 3:1 und haben nun das erste Heimspiel der Saison vor der Nase.

Insbesondere vor eigenem Publikum konnte der FCA den Münchnern schon häufiger ein Bein stellen. Von den vergangenen vier Bundesligaspielen in Augsburg gewannen beide Teams jeweils zwei.

Ein ganz besonderes Spiel wird es natürlich für Sandro Wagner. Der Ex-Bayern-Profi fungiert inzwischen als Trainer der Augsburger und hat mit seinem Team schon mal einen verheißungsvollen Start hingelegt. Ein Sieg gegen die Bayern im Bundesliga-Topspiel wäre das erste ganz dicke Ausrufezeichen.