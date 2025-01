FC Bayern angeblich an Nkunku interessiert

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des ehemaligen Leipzigers Christopher Nkunku. Wie unter anderen Sky berichtet, haben die Münchner mit dem Franzosen, der seit 2023 beim FC Chelsea unter Vertrag steht, bereits Einigkeit über einen Wechsel erzielt. Der 27-Jährige soll bereits zur Rückrunde zur Verfügung stehen und einen langfristigen Vertrag erhalten. Im Gegenzug will Chelsea angeblich Mathys Tel aus München nach London locken.

Nkunku war in der Saison 2022/23 gemeinsam mit Niclas Füllkrug Torschützenkönig der Bundesliga, nachdem er in nur 25 Spielen 16 Treffer erzielt hatte. Schon damals sollen die Bayern an dem Offensivspieler interessiert gewesen sein. Zu RB war er 2019 gekommen, in 172 Spielen traf er 70 Mal (54 Vorlagen).

Nach seinem Wechsel zu Chelsea für eine Ablöse von 60 Millionen Euro kam Nkunku aufgrund von Verletzungsproblemen aber bisher nur auf 42 oft kurze Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er 16 Treffer. Sein Gehalt bei Chelsea soll bei knapp 18 Millionen Euro liegen.

Auch Tel (19) kommt bei den Bayern nur selten zum Einsatz. Der Franzose hat allerdings in der Vergangenheit mehrfach betont, sich in München durchsetzen zu wollen.