Der FC Bayern München wird Christopher Nkunku nicht verpflichten. Das gab Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bekannt.

Die Transfergerüchte um Christopher Nkunku, der zu einem Wechsel zum FC Bayern München stehen soll, haben sich offenbar als falsch erwiesen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim dementierte Sportdirektor Christoph Freund ein etwaiges Interesse. "Nkunku ist kein Thema, wir sind sehr gut aufgestellt", betonte der Österreicher. Freund stellte klar: "Wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Kader. Mit der Anzahl an Spielern und auch mit der Qualität. Es ist kein Thema, dass wir in der Offensive jemanden dazuholen."

Zudem stärkte er Mathys Tel, der laut Medienberichten im Gegenzug zu Chelsea gehen sollte. "Mathys Tel ist ein Spieler von uns und ein Wichtiger dazu. Wir sind in gutem Austausch und er soll in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen. Wir haben Gespräche geführt und wir wollen, dass er bei uns den Durchbruch schafft, daran glauben wir. Für uns ist das kein Thema", sagte Freund, der allerdings eine Hintertür offen ließ: "Wenn er in einer Situation ist, in der er nicht so viele Minuten bekommt, dann muss man darüber sprechen."