Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Anzeige

Anzeige

+++ 10. Juli, 06:25 Uhr: Bayern soll erneut Interesse an Xavi Simons zeigen +++ Der FC Bayern München zeigt laut dem Sportportal "The Athletic" erneut Interesse an Xavi Simons von RB Leipzig. Der 22-jährige Niederländer hat den Verantwortlichen in Leipzig laut dem Bericht signalisiert, dass er den Klub im Sommer verlassen möchte. Bislang gab es jedoch keine konkreten Verhandlungen zwischen Bayern und Leipzig – die Kontaktaufnahme der Münchner gilt als erstes Abtasten. Simons, der flexibel im offensiven Mittelfeld und auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann, wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Besonders Sportvorstand Max Eberl, der Simons einst nach Leipzig holte, gilt als Befürworter eines Transfers. Nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala, der mehrere Monate ausfallen wird, ist der Bedarf in der Offensive beim FC Bayern gestiegen. Simons könnte dabei als vielseitige Lösung dienen, da er gleich mehrere Positionen abdecken kann. Allerdings könnte die von Leipzig geforderte Ablösesumme von geschätzten 70 Millionen Euro für die Bayern zu einer Herausforderung werden, zumal der Klub parallel auch an anderen teuren Transfers arbeitet

Anzeige

Anzeige

+++ 09. Juli, 17:29 Uhr: Absprache mit Diaz - Liverpool legt Schmerzgrenze fest +++ Die Gerüchte um Luis Diaz halten sich. Neben dem FC Bayern mischt auch der FC Barcelona vorne mit im Rennen um den Kolumbianer. Nun tauchen neue Zahlen in Sachen Ablöseforderungen auf. Laut "Cadena SER" gibt es eine Geheim-Absprache zwischen dem FC Liverpool und Diaz. Dieses besagt dem Radiosender zufolge, dass der Offensivspieler die Reds für 80 Millionen Euro verlassen darf. Eine Art "Gentlemen's Agreement" zwischen den beiden Parteien. Fraglich ist, ob die Bayern bereit sind, diese Summe zu investieren. Zuletzt berichtete die "Sport Bild", dass sich der Rekordmeister auf eine Schmerzgrenze in Höhe von 60 Millionen Euro festgelegt hat - mehr möchte man für den 28-Jährigen demnach nicht zahlen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 09. Juli, 07:33 Uhr: Bayern legt finanzielle Obergrenze für Luis Diaz fest +++ Der FC Bayern München soll sich mit Flügelspieler Luis Diaz vom FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt haben. Laut einem Bericht der "Sport Bild" hat der deutsche Rekordmeister zudem festgelegt, dass die finanzielle Schmerzgrenze für den 28-Jährigen bei einer Ablöse von 60 Millionen Euro liegen soll. Dass der Kolumbianer aufgrund seines Alters keinen großen Widerverkaufswert mehr habe, soll die Verantwortlichen nicht stören. Vielmehr gehe es darum, die Mannschaft jetzt besser zu machen. Ein möglicher Transfer könnte sich allerdings länger hinziehen. Aufgrund des Dramas um den verstorbenen Liverpool-Angreifer Diego Jota führt der FC Bayern aktuell keine Verhandlungen mit Liverpool.

+++ 08. Juli, 09:44 Uhr: Bayern plant wohl erneuten Vorstoß bei ehemaligem Bundesliga-Star +++ Die Liste der potenziellen Neuzugänge in der Offensive nimmt beim FC Bayern weiter zu. Nun sollen die Münchner bei dem nächsten Spieler angeklopft haben - und das nicht zum ersten Mal. Einem Bericht von "The Athletic" zufolge ist der deutsche Rekordmeister erneut an Christopher Nkunku dran. Der Ex-Leipziger wird seit Monaten immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Interesse am ehemaligen Leipziger publik. Nun könnte es erneut zu Gesprächen zwischen den Parteien kommen. Klar ist: Chelsea besteht auf einen festen Verkauf - eine Leihe soll für die "Blues" keine Option darstellen. Der 27-Jährige hat in London noch bis 2029 Vertrag. Zuletzt musste sich der Franzose mit sporadischen Einsätzen zufrieden geben. Auch bei der FIFA Klub-WM gehörte er nicht zum Stammpersonal - gegen Palmeiras stand er jedoch in der Start-Elf. Auch interessant: FC Bayern: Schlägt Max Eberl bei Real Madrid zu? Die Flügel-Kandidaten im großen ran-Check. Und: FC Bayern München: Max Eberl vor Aus? Markus Krösche soll zum Rekordmeister kommen - Mario Basler spricht Klartext

Anzeige

+++ 07. Juli, 20:19 Uhr: Ärger um Adam Aznou nach Post mit PSG-Star +++ Adam Aznou spielte bei der FIFA Klub-WM im Kader des FC Bayern quasi keine Rolle, jetzt hat der 19-Jährige sich auch noch bei Teilen der Fans unbeliebt gemacht. Grund dafür ist ein Post in den sozialen Medien kurz nach dem Viertelfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain am vergangenen Samstag. Es zeigt Aznou und PSG-Star Achraf Hakimi, beide strahlend posierend mit dem Trikot des jeweils anderen. Dazu schrieb Aznou den Hashtag #HakimiBallondOr. Der Post wurde nur wenige Stunden nach der Niederlage der Bayern gegen Paris abgesetzt - was bei vielen Fans nicht gut ankam, gerade auch mit Blick auf die schwere Verletzung von Jamal Musiala. So schrieb ein User: "Jamal hat sich das Bein gebrochen, Müller hat sein letztes Spiel gespielt. Alle sind enttäuscht und du machst das." Der Kommentar erhielt über 1.000 Likes.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Andere Fans vermuteten eine Art Trotzreaktion von Aznou, nachdem er im Turnierverlauf von Trainer Vincent Kompany kaum berücksichtigt worden war. "Wie kann man so empfindlich sein, nur weil man keine Spielzeit bei einem der besten Clubs der Welt bekommt?", fragte ein User. Laut "Bild" jedoch ging es bei dem Post ausschließlich um die Freundschaft zwischen Aznou und Hakimi, die gemeinsam für die marokkanische Nationalmannschaft spielen. Der PSG-Star sei für Aznou nicht nur ein Freund, sondern auch ein Idol und ein Förderer. Beide gehören zudem seit kurzem derselben Berateragentur an. In Bezug auf Musiala habe sich Aznou persönlich beim DFB-Star erkundigt und ihm eine schnelle Genesung gewünscht, berichtet das Blatt. Auf Instagram setzte er zudem eine Story mit ähnlichem Inhalt ab. Offen ist dennoch, wie es mit Aznou bei den Bayern weitergeht. Zuletzt ließ er seine Zukunft offen und forderte mehr Spielzeit.

Anzeige

+++ 07. Juli, 08:51 Uhr: Liverpool-Star Luis Diaz sagt FC Bayern wohl zu +++ Der FC Bayern macht laut "Bild" wichtige Fortschritte auf dem Transfermarkt. Demnach sollen die Münchner die Zusage von Liverpool-Star Luis Diaz erhalten haben. Der kolumbianische Nationalspieler hat beim englischen Meister noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Verhandlungen zwischen den Vereinen bezüglich einer möglichen Ablösesumme sollen jedoch noch nicht stattgefunden haben. Neben den Münchner soll sich aber auch der FC Barcelona um Diaz bemühen, nachdem sowohl die Bayern als auch die Katalanen im Werben um Nico Williams das Nachsehen hatten. Der spanische Europameister verlängerte doch etwas überraschend bei Athletic Bilbao.

Anzeige

Anzeige

+++ 05. Juli, 09:25 Uhr: Absage an Bayern: Williams-Verlängerung "ist ein Statement" +++ Nico Williams hat seinen Vertrag bei Athletic Bilbao verlängert und damit vor allem den FC Barcelona, aber auch den FC Bayern düpiert. Denn die Münchner hatten bekanntlich auch Interesse an dem Flügelstürmer. Jetzt hat sich der Rekordmeister zu der Williams-Entscheidung geäußert. "Ich habe die Verlängerung zur Kenntnis genommen. Eine Zehnjahres-Laufzeit ist ein Statement", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Klub-WM. Als Bayern-Niederlage wollte Dreesen die Entwicklung bei Williams nicht verstanden wissen, denn er habe gelesen, dass "der Spieler ja eh schon nicht mehr bei uns in der Diskussion" war, sondern "praktisch bei Barcelona. Von daher ist das eher eine Frage für Barcelona und nicht für uns." Dreesen zeigte aber durchaus Verständnis für die Unterschrift in Bilbao. "Man darf nicht vergessen, dass Nico Williams Baske ist und Bilbao ausschließlich mit baskischen Spielern spielt. Die haben also dort auch ihre eigenen Gesetze", so Dreesen. Und dass Williams‘ Bruder bei Bilbao spiele, "hat sicherlich einen Ausschlag gegeben."

+++ 04. Juli, 10:50 Uhr: Absage an Bayern und Barca! Williams verlängert bei Bilbao +++ Das ist eine große Überraschung! Nico Williams sagt sowohl dem FC Bayern als auch dem FC Barcelona ab und verlängert seinen Vertrag bei Athletic Bilbao - bis 2035! Demnach hat Williams eine neue Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die Bilbao mehr als 50 Prozent als die vorherige einbringen würde. Berichten zufolge soll diese zuletzt bei 63 Millionen Euro gelegen haben. "Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist für mich das Wichtigste, auf sein Herz zu hören. Ich bin dort, wo ich sein will - bei meinen Menschen, das hier ist mein Zuhause. Aupa Athletic!", sagte Williams in einem Video, das der Klub über seine Social-Media-Kanäle veröffentlicht hat.

Anzeige

Anzeige

+++ 03. Juli, 15:59 Uhr: Bayern möchte Ex-1860-Spieler an die Säbener Straße holen +++ Laut "Sky" hat der FC Bayern ein Angebot für Hendrik Bonmann abgegeben. Für den Fall, dass Daniel Peretz zu der PSV Eindhoven wechselt, würde man den erfahrenen Keeper gerne als Nummer drei verpflichten. Der 31-Jährige kommt aus der Jugend von Rot-Weiß Essen und hat anschließend beim BVB und bei den Münchner Löwen gespielt. Über Würzburg und den Wolfsberger AC ging es dann nach Bulgarien zu Ludogorez Rasgrad. Der deutsche verfügt über Erfahrung aus 271 Profispielen, stand in Deutschland allerdings maximal in der zweiten Bundesliga auf dem Platz.

+++ 03. Juli, 07:55 Uhr: Wildert Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz? +++ Bedient sich der FC Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz? Laut "footmercato" sind die Münchner wohl an Innenverteidiger Castello Lukeba von RB Leipzig interessiert. So soll der FCB einer von mehreren Klubs sein, der sich mit einem Sommer-Transfer des 22-Jährigen auseinandersetzt. Auch interessant: FC Bayern: Kehrtwende bei Nico Williams? Barcelona läuft die Zeit davon Und: FC Bayern: Trainer bei Fußball-Camp verstorben Lukeba selbst soll offen für einen RB-Abgang sein. Aktuell läuft sein Vertrag bei den Leipzigern noch bis 2029, integriert sein soll dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro. Aber: Mit der Führungsriege von RB soll eine mündliche Vereinbarung bestehten, wonach er auch für eine niedrigere Summe den Verein verlassen darf. 2023 wechselte der Defensivspezialist von Olympique Lyon in die Bundesliga und wurde in Leipzig zum Stammspieler. In München gilt in der Innenverteidigung nach wie vor Min-jae Kim als Verkaufskandidat.

Anzeige

+++ 02. Juli, 11:15 Uhr: Liverpool möchte Luis Diaz definitiv nicht abgeben +++ Der FC Bayern hat sich die nächste Absage eingeholt. Laut einem Bericht der "Bild" waren die Bayern-Bosse mit einem konkreten Angebot für Luis Diaz an den LFC herangetreten. Dieses wurde laut mehrerer englischer Medienberichte allerdings abgelehnt, da der englische Meister kein Interesse an einem Verkauf des Kolumbianers hat. Auch der FC Barcelona soll wohl eine Absage in der Personalie kassiert haben.

Anzeige