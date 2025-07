Im Ostseestadion begrüßt der U21-Bundestrainer nach dem so unglücklich verlorenen EM-Finale eine neu formierte Mannschaft. Von den 23 Spielern, die in der Slowakei Vize-Europameister geworden sind, scheiden 16 altersbedingt aus.

"Ganz besonders" freut sich der 45-Jährige über die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. "Ich kenne dieses tolle Stadion mit den stimmungsvollen Fans. Ich habe viele schöne und persönliche Erinnerungen an Rostock", sagte Di Salvo. Von 2001 bis 2005 hatte er für Hansa 120 Spiele absolviert.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, bestreitet das Team von Trainer Antonio Di Salvo den Auftakt gegen Lettland am 9. September in Rostock (live auf ProSieben MAXX , kostenlosen Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App) .

Nach der mitreißenden Europameisterschaft steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM 2027 in Serbien und Albanien an.

Nur Paul Wanner, Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper, Nnamdi Collins, Brajan Gruda, Elias Baum und Lukas Ullrich sind allesamt nach dem 1. Januar 2004 geboren und somit auch für das Turnier 2027 spielberechtigt.

In der Quali zur kommenden U21-EM trifft das DFB-Team in Gruppe D neben Lettland noch auf Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta.

Im zweiten Heimspiel empfängt die U21 am 10. Oktober dann Griechenland in Jena. Am 14. November geht es im letzten Heimspiel des Jahres in Fürth gegen Malta.

