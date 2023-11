FC Bayern: Die Lunte für die nächste Chaos-Saison ist gelegt

Anzeige Nach dem peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken rumort es beim FC Bayern. Dabei hat der Rekordmeister die Brandherde selbst zu verantworten. Pokal-Blamage. Schon wieder. Zum dritten Mal in den letzten vier Jahren scheiterte der große FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals. Erstmals seit 23 Jahren gegen einen Gegner, der nicht einmal zweitklassig kickt. Die große Systemkritik ist angesichts des Ausrutschers sicher nicht angebracht. Schließlich läuft in Bundesliga und Champions League alles soweit nach Plan. Doch die Lunte zur nächsten Chaos-Saison ist gelegt. Es stellt sich nur die Frage, wie lang sie ist. Und ob es den Bayern gelingt, der bedrohlich glimmenden Zündschnur rechtzeitig den Garaus zu machen. Denn, wie so oft, legen sich die Münchner die Eier selbst ins Nest. ran gibt einen Überblick über die hausgemachten Probleme an der Säbener Straße: Hier ist das Triple des Versagens.

FC Bayern - 1. Fail: Der Kader ist zu klein Überraschung! Was Trainer Thomas Tuchel seit der Sommerpause gebetsmühlenartig und sehr zum Unmut aller Bayern-Bosse angeprangert hatte, ist längst gelebte Realität. Womöglich eine selbsterfüllende Prophezeiung, in jedem Fall aber eine handfeste Komplikation. Um nicht zu sagen, der Ursprung allen Übels.

Vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag hat Tuchel mit Min-jae Kim nur einen gesunden Innenverteidiger zur Verfügung. Fehlerfrei war der zuletzt aber nicht. Matthijs de Ligt zog sich in Saarbrücken eine Kapselverletzung am Knie zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Dayot Upamecano plagten muskuläre Probleme, Youngster Tarek Buchmann laboriert an einem Muskelbündelriss. Im Pokal musste nach de Ligts Auswechslung vorübergehend der 1,77 Meter kleine Joshua Kimmich im Abwehrzentrum aushelfen, ehe Tuchel notgedrungen auf Dreierkette umstellte. Mit dem formschwachen Alphonso Davies links (Raphael Guerreiro ist verletzt) und Bouna Sarr rechts. Letzterer wurde in den vergangenen Jahren meist als nicht konkurrenzfähig befunden und stand wohl nur auf dem Platz, weil Noussair Mazraoui krankheitsbedingt passen musste.

Kommt jetzt doch Boateng? Den Engpass in der Abwehr könnte jetzt doch Jerome Boateng überbrücken. Eigentlich hatten sich die Bayern gegen eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 entschieden - auch wegen dessen Ärger mit der Justiz. Doch Boateng hält sich an der Säbener Straße fit und ist womöglich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unverletzt genügt hier schon. Damit nicht genug. Gegen den BVB zeigt sich der Personalmangel auch im Mittelfeld. Nach der Rotsperre von Joshua Kimmich und Leon Goretzkas Handbruch ist Konrad Laimer der einzige defensive/zentrale Mittelfeldmann, der gesund ist und mehr als ein Bundesliga-Spiel vorweisen kann. Frans Krätzig hat zwar bereits drei Bundesliga-Einsätze auf dem Konto, wurde aber eigentlich als Linksverteidiger ausgebildet. Selbst mit größter Kreativität, die Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen vor ein paar Wochen von Tuchel nachdrücklich gefordert hatte, ist mehr als eine Kompromiss-Elf allein aus physikalischen Gründen nicht möglich.

Die größten Pokal-Blamagen des FC Bayern München

Der FC Bayern ist mit 1:2 an Drittligist 1. FC Saarbrücken gescheitert. Es ist der neueste Eintrag in der Geschichte der frühen Pokal-Rückschläge des FCB. ran erinnert an die größten Pokal-Blamagen des FC Bayern München. © 2023 Getty Images 2023/24: Zweitrunden-Aus gegen den 1. FC Saarbrücken

Eigentlich lief für den FC Bayern in Saarbrücken alles rund: Auf dem seifigen Rasen stellte Thomas Müller früh auf 1:0. Fahrige Bayern jedoch ließen den FCS zurück ins Spiel kommen, der über die gesamte Spielzeit wehrhaft war und in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer durch Marcel Gaus markierte. Der Ludwigspark war ein Tollhaus! © Jan Huebner 2021/22: Zweitrunden-Aus gegen Borussia Mönchengladbach

In der Saison 2021/22 mussten sich die Bayern bereits in der 2. Runde verabschieden - und das auf relativ blamable Art und Weise. Beim Duell der Bundesligisten in Gladbach kassierten die Münchner eine heftige 0:5-Niederlage. Bereits nach gut 20 Minuten führten die "Fohlen" mit 3:0, später machte Breel Embolo mit einem Doppelpack die FCB-Schlappe perfekt. © imago images/MIS 2020/21: Zweitrunden-Aus gegen Holstein Kiel

Auch im Jahr vor dem Debakel im Gladbacher Borussia-Park flog der FC Bayern bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals raus. Der Zweitligist Holstein Kiel zwang die Münchner durch ein 2:2 nach 120 Minuten zunächst ins Elfmeterschießen und dort versagten einem Star der Gäste die Nerven. Marc Roca scheiterte als einziger Schütze mit seinem Elfmeter. © imago images/Holsteinoffice 2003/04: Viertelfinal-Aus gegen Alemannia Aachen

Der FCB scheiterte gleich zwei Mal an Alemannia Aachen. Die größere Schmach ereignete sich im Viertelfinale der Saison 2003/2004. Die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld unterlag überraschend mit 1:2 am Tivoli. Den Siegtreffer erzielte Erik Meijer. In der Spielzeit 2006/2007 scheiterte Bayern bereits im Achtelfinale mit 2:4 am damaligen Bundesligisten. © imago 2000/01: Zweitrunden-Aus gegen den 1. FC Magdeburg

Ebenfalls unter Cheftrainer Ottmar Hitzfeld scheiterten die Bayern in der 2. Runde mit 3:5 nach Elfmeterschießen am 1. FC Magdeburg. Magdeburg war damals noch ein Oberligist und steckte in großen finanziellen Schwierigkeiten. Der Sieg gegen die Münchner kam ihnen somit gerade recht, die Prämie für das Weiterkommen war überlebenswichtig. © imago images/Contrast 1994/95: Erstrunden-Aus gegen TSV Vestenbergsgreuth

Der Regionalligist TSV Vestenbergsgreuth gewann gegen den amtierenden Meister Bayern mit dem neuen Trainer Giovanni Trapattoni dank eines Treffers von Roland Stein mit 1:0. Kurios: Die 2. Mannschaft des FC Bayern bezwang parallel dazu in der 1. Runde den SV Werder Bremen und rückte bis in das Viertelfinale vor. © imago images/Sven Simon 1991/1992: Zweitrunden-Aus gegen FC Homburg 08

Der FC Homburg ist neben Aachen ein weiterer Angstgegner des FC Bayern München. Nachdem sie bereits in der Spielzeit 1987/1988 in der 3. Runde im Pokal gegen Homburg scheiterten, war 1991 bereits in der 2. Runde Schluss. Obwohl die Bayern das Spiel im Olympiastadion austrugen, verlor die Mannschaft von Jupp Heynckes in der Verlängerung mit 2:4. © imago images/WEREK 1990/91: Erstrunden-Aus gegen FV Weinheim

Es war die Sensation schlechthin. 1990/91 schlug der Drittligist FV Weinheim den FC Bayern mit 1:0. Beim FCB spielten damals unter anderem die frisch gebackenen Weltmeister um Jürgen Kohler und Stefan Reuter. Der damalige Bayern-Spieler Thomas Strunz wurde in der 26. Minute mit der roten Karte vom Platz gestellt. © imago sportfotodienst 1967/68: Halbfinal-Aus gegen den VfL Bochum

Der VfL Bochum steckte in den späten 1960er Jahren in der Regionalliga fest und war somit der totale Außenseiter, als sie im Halbfinale des DFB-Pokal auf den FC Bayern München trafen. In der Startelf der Bayern standen damals unter anderem Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Dennoch setzte sich Bochum schlussendlich mit 2:1 durch. © imago sportfotodienst

Nicht umsonst kündigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß diese Woche an, Tuchel werde im Winter alles bekommen, was nötig sei. Die Einsicht kommt nicht nur für den Pokal zu spät. Denn die Kaderthematik befeuert auch ein zweites Problem. Siehe Fail 2.

Anzeige FC Bayern - 2. Fail: Die Fans sind sauer Stinksauer sogar. Ursprünglich, weil der FC Bayern trotz jüdischen Erbes Noussair Mazroui für seine Anti-Israel-Posts überhaupt nicht zur Rechenschaft zog. Der Marokkaner habe glaubhaft versichert, dass er Terror ablehne und für Frieden sei, hieß es. Thema gegessen. Zur Empörung vieler Fans, die angesichts der fehlenden Kaderbreite die Entscheidung trotzdem zähneknirschend akzeptierten. Zu dieser eh schon explosiven Stimmung gesellte sich dann in Saarbrücken auch noch das arrogante und wenig wertschätzende Verhalten vieler Bayern-Stars. Bis auf vier Spieler verschwand die komplette Mannschaft nach dem Ausscheiden schnurstracks in den Katakomben, ohne sich bei den mitgereisten Anhängern zu bedanken. Thomas Müller versuchte im Gespräch mit den Fans die Wogen zu glätten und übte öffentlich Kritik an seinen Kumpanen. "Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren. Die (Fans) sind, ich weiß nicht wie viele 100 Kilometer, unter der Woche hierhergekommen. Da ist das Wichtigste, zu verstehen, etwas zurückzugeben. Das geht so natürlich nicht", schimpfte Müller in der ARD.

FC Bayern - 3. Fail: Tuchels Versagen Und dann ist da noch das Schwächeln des Trainers. Zum wiederholten Male verzockte sich Tuchel. Wie schon in Mainz in der Liga nahm er wegen falscher Zuordnung auch in Saarbrücken ein Gegentor auf seine Kappe. Nun könnte man argumentieren, dass sich auch die Besten einmal irren. Geschenkt. Viel problematischer ist die Selbstwahrnehmung des Trainers. "Wir sind super enttäuscht. Wir wollten mit aller Macht nach Berlin", so Tuchel nach Abpfiff in der ARD. Die Aufstellung spiegelte dieses Vorhaben allerdings keineswegs wider.

Der dünnen Personaldecke zum Trotz gab es keinen Grund für Tuchel mit Harry Kane, Jamal Musiala, Serge Gnabry oder Konrad Laimer gleich vier Leistungsträger auf die Bank zu setzen. "Du musst in den ersten 45 Minuten mit der besten Mannschaft spielen", kritisierte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger die laxe Herangehensweise Tuchels. Sinnbildlich, dass mit der Einwechslung des letztgenannten Trios prompt eine deutliche Leistungssteigerung einherging. Auf die Frage, warum Kane bis zum Ende auf der Bank schmorte, gab Tuchel zerknirscht zu, er habe ihn für die Verlängerung aufsparen wollen. Ein klassisches Beispiel für "Hochmut kommt vor dem Fall". Wie lange werden die Bosse Tuchel derartige Fehler noch durchgehen lassen? Für den Trainer spricht, dass – mit Ausnahme der Pokal-Blamage – die Saison ergebnismäßig bislang nach Plan verläuft. Bei genauem Hinsehen vermisst man allerdings nach wie vor eine Philosophie. Besonders im Aufbauspiel. Es sind die Einzelkönner, die Bayern den Erfolg bringen. Der Showdown am Samstag gegen Borussia Dortmund entpuppt sich deshalb mehr und mehr zum Schicksalsspiel. Ein Sieg würde die Lunte zwar nicht gleich löschen, die Zündschnur aber vorerst verlängern.