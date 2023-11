FC Bayern München: Die Stimmen zum Pokal-Debakel in Saarbrücken

Anzeige

Der FC Bayern München hadert nach dem sensationellen Pokalaus mit den eigenen Fehlern. Thomas Tuchel gibt zu, sich mit Harry Kane verzockt zu haben und nimmt ein Gegentor auf seine Kappe. Thomas Müller kritisiert den Umgang mit den eigenen Fans. Die Stimmen zum Pokalspiel.

Thomas Tuchel in der ARD…

… zum Ausscheiden: "Es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeit hatten zu gewinnen oder überheblich waren. Mit dem letzten Torschuss haben wir eine ganz bittere Pille gekriegt. Es gibt hundert Erklärungen und vielleicht auch keine. Ich habe keine Erklärung. Keine schlaue. Es fühlt sich komisch an. Wir haben wieder früh einen Verletzten. Klar, alle die sagen, wir müssen trotzdem gewinnen, haben recht. Es ist einfach sehr bitter, weil man es nicht mehr gutmachen kann. Wir sind alle super enttäuscht. Wir wollten mit aller Macht nach Berlin. Wir gehen in Führung, dann haben wir nicht mehr gut gespielt. In der zweiten Halbzeit war alles okay, außer dass uns der Punch und das gewisse Glück gefehlt hat, ein zweites oder drittes Tor zu machen. Es ist, wie es ist. Wir gratulieren dem Gegner und sind auf der falschen Seite der Pokalsensation."

… zum Auftritt seiner Mannschaft: "Wir haben Probleme gehabt, uns an die aggressive Spielweise anzupassen. Es waren auch Spieler dabei, die wenig Spielrhythmus haben. Das hat man uns auch angemerkt. Wir wollten das seriös machen und das Spiel in die gegnerische Hälfte bringen. Die zweite Hälfte war so, wie wir es eigentlich haben wollten – außer dem Torerfolg."

… zum Verzicht auf Harry Kane: "Es war nur noch ein letzter Wechsel möglich. Ich wollte bis zur Verlängerung warten und schauen, ob alle durchspielen können, da es sonst bedeutet hätte, dass wir nicht mehr wechseln könnten."

… zum Ballverlust vor dem 1:1 in der eigenen Hälfte: "Die Entscheidung von (Kim) Minjae ist in der Situation nicht gut gewesen, Frans (Krätzig) unter dem Druck anzuspielen. Minjae geht danach in den 50:50-Zweikampf. Er könnte aber auch auf den Beinen bleiben und ihn abdrängen. Es passiert uns einfach immer noch zu oft: Wir gehen in Momenten ins Risiko, wo es nicht nötig ist und spielen zu viel longline, wo wir eigentlich diagonal spielen wollen."

... zum Gegentor zum 1:2 nach einem Einwurf (bei Sky): "Beim 1:2 verteidigt Konrad Laimer aggressiv raus. Ich hatte Kingsley rausgeschickt, weil ich davon ausging, dass Konrad innen bleibt. Es kann auch sein, dass ich es auf meine Kappe nehmen muss in dem Fall."

… zur Verletzung von Matthijs de Ligt: "Es ist wieder das gleiche Knie und die gleiche Kapsel. Es ist im Moment sehr schmerzhaft, aber es gibt noch keine Diagnose."

... zu den Auswirkungen auf das Duell gegen den BVB am Wochenende (bei Sky): "Ob es was mit uns macht, ist unsere eigene Entscheidung. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Es gibt keine Schuldzuweisungen. Ich glaube, dass wir hier nicht überheblich hergekommen sind oder nicht alles gegeben haben. Es ist nicht die Zeit, verrückt zu werden oder schwarz zu malen. Wir müssen alle Kräfte sammeln und uns für Samstag aufrappeln."