FC Bayern: Dreesen fordert Sieg gegen Leipzig

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen fordert von der Mannschaft zum Abschluss der Hinrunde am Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) einen Sieg. "Das letzte Spiel ist wichtig, wir wollen das Jahr ordentlich zu Ende bringen, sprich: Leipzig schlagen", sagte er im Interview mit Münchner Merkur/tz und betonte: "Es ist ein wichtiger Moment, denn wir wollen natürlich unseren Vorsprung an der Spitze verteidigen. Dazu gehört, dass wir der Konkurrenz klar machen, dass sie uns nicht einholen kann."

Gefragt nach seinen Neujahrswünschen wiederholte Dressen seinen Wunsch vom Einzug ins Endspiel der Champions League am 31. Mai in München. Es könne "keinen größeren Traum geben", sagte Dreesen, zudem wünsche er sich, "dass wir bei den anstehenden Vertragsverlängerungen an der ein oder anderen Stelle erfolgreich sind". Angesprochen auf die Verhandlungen mit Jamal Musiala ergänzte er, er wisse von Sportvorstand Max Eberl, dass sie "in guten Gesprächen sind, und hoffe, dass es zum Abschluss kommt."