Der FC Bayern möchte sein kleines Polster in der Bundesliga mit in die Winterpause nehmen. Notwendig wäre dafür ein Sieg gegen RB Leipzig. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen nimmt das Team folgerichtig in die Pflicht und fordert einen Heimsieg.

Nach dem Dämpfer in Mainz, wollen die Bayern die gute Ausgangslage in der Bundesliga in die Winterpause retten. Nachdem Joshua Kimmich bereits nach dem 1:2 in Mainz die Notwendigkeit eines Sieges zum Jahres-Abschluss betonte, nahm nun auch Jan-Christian Dreesen das Team vor dem Spiel gegen Leipzig (Freitag, 20:30 Uhr live auf Sat.1, bei Joyn und ran.de) in die Pflicht.

"Das letzte Spiel ist wichtig, wir wollen das Jahr ordentlich zu Ende bringen, sprich: Leipzig schlagen", sagte er im Interview mit Münchner "Merkur"/"tz" und betonte:

"Es ist ein wichtiger Moment, denn wir wollen natürlich unseren Vorsprung an der Spitze verteidigen. Dazu gehört, dass wir der Konkurrenz klar machen, dass sie uns nicht einholen kann."

Der FC Bayern führt die Tabelle mit 33 Zählern an, hat aber nur noch vier Zähler Vorsprung auf Leverkusen und je sechs auf Frankfurt und Leipzig.