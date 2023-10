FC Bayern - Fall Mazraoui: Schwere Vorwürfe gegen FCB und Leon Goretzka

Der Tunesier habe glaubwürdig versichert, dass er "als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt". So die Bayern in ihrem Statement.

"Ich bin sehr enttäuscht von der Reaktion des FC Bayern und von der Mazraouis", so der Israeli mit arabischen Wurzeln im Interview mit der "Sportbild". "Der Spieler hat eine Vorbildfunktion für Millionen junge Menschen. Diese Funktion hat er weder mit seinem gefährlichen Post, der Auswirkungen auf eine ganze Generation hat, noch im Nachhinein erfüllt."

Der Fall Noussair Mazraoui ist für den FC Bayern eigentlich abgeschlossen, zieht aber dennoch weite Kreise. Der renommierte Psychologe und Autor Ahmad Mansour kritisierte den Rekordmeister in diesem Zusammenhang scharf.

Mansour erinnert an Fall Kimmich

Zu wenig, findet Mansour und vergleicht die Situation mit dem Wirbel um Joshua Kimmich während der Pandemie.

"Ich erinnere an den Fall Joshua Kimmich, der sich geweigert hat, sich gegen Corona impfen zu lassen. Was das für einen Aufschrei gab und welcher Druck vom Verein auf ihn ausgeübt wurde, damit er sich impfen lässt. Diesen Druck vermisse ich im Fall Mazraoui", so Mansour.

Besonders enttäuscht ist Mansour von Leon Goretzka, der sich sonst sehr deutlich im Kampf gegen Rassismus positioniere. "Aber wo ist er jetzt? Auch von ihm habe ich zu Mazraoui nichts gehört."