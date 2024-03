FC Bayern - Fansprecher attackiert DFL-Boss Watzke: "Federführend bei dummen Aussagen"

Einen direkten Kontakt zum FC Bayern habe es während des Konfliktes nicht gegeben. "Es war ihnen egal", so Salzweger.

Dass die ligaweiten Proteste den Deal tatsächlich kippen würden, habe der Sprecher der Fanvereinigung Club Nr. 12 nicht erwartet. Man hab nur alles unternehmen wollen, um sich später nicht vorwerfen zu müssen, es nicht versucht zu haben. Die Proteste seien auch in ihrem Ausmaß alternativlos gewesen. "Die aus meiner Sicht einzige Chance bestand darin, das Produkt kaputt zu machen", sagte er.

Im Interview mit "Spox.com" trat Bayern-Fanvertreter Alexander Salzweger noch einmal in Richtung Vereins- und DFL-Führung nach.

"Solche Aussagen führen nicht zu mehr Kompromissbereitschaft beim Gegenüber. Das war ungeschickt und dumm", so Salzweger. "Federführend bei dummen Aussagen" sei aber DFL-Boss Hans-Joachim Watzke gewesen.

"Bei solchen Aussagen schüttelt man den Kopf", so der Fansprecher. Dreesen habe zu "100 Prozent gewusst", dass es den Fans nur um die Sache ging.

"Mit Kahn und Salihamidzic hätte es noch mehr gebrannt"

Grundsätzlich sei die Kommunikation mit der Bayern-Führung aber in dieser Saison wieder nahbarer geworden. Vor allem Finanzvorstand Michael Diederich hat bei den Fans einen guten Ruf. "Mit Kahn und Salihamidzic hätte es in der jetzigen Situation noch mehr gebrannt", ist sich Salzweger sicher.

Und dann sagte der Ober-Fan der Bayer noch etwas Bemerkenswertes: Dass es in München in dieser Saison wohl keinen Meistertitel zu feiern gibt, ist absolut ok – vielleicht sogar etwas Positives.

"Ich kann damit absolut leben. Ich glaube, dass eine Saison ohne Titel vielen Bayern-Fans gut tun wird. Danach werden wir Meistertitel wieder anders wahrnehmen", sagte Salzweger.