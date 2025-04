Selbiges vermeldete kürzlich auch die "Bild". So soll Wirtz ein Ranking mit seinen Wunschvereinen haben, mit Real Madrid an der Spitze. Dahinter soll Manchester City rangieren, erst dann der FC Bayern folgen.

Simons statt Wirtz?

Landet Wirtz am Ende also gar nicht in München? Für diesen Fall sollen die Bayern bereits eine Alternative ins Auge gefasst haben. So meldet "Sky", dass Sportvorstand Max Eberl Xavi Simons von RB Leipzig beobachtet.

Schon im vergangenen Sommer sollen sich die Münchner mit dem Niederländer beschäftigt haben, damals entschied er sich aber dazu, seine Leihe bei RB zu verlängern. Im zurückliegenden Januar wurde Simons von den Leipzigern dann fest verpflichtet, so überwies der Klub 50 Millionen Euro in Richtung Paris Saint-Germain.

Sollte RB bereit sein, Simons bereits im Sommer ziehen zu lassen, wäre aber angesichts seines Vertrags bis 2027 wohl eine deutlich höhere Ablösesumme fällig. Dem Vernehmen nach ist von 80 Millionen Euro die Rede.