Xabi Alonso vermied es zuletzt, sich zu Bayer Leverkusen zu bekennen. Der Spanier wird weiterhin mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro fordert nun eine baldige Entscheidung.

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro fordert von Trainer Xabi Alonso eine zügige Zukunftsentscheidung.

"Die Trainerposition ist für einen Verein sehr wichtig. Wir planen mit Xabi Alonso die Vorbereitung der nächsten Saison, wir planen auch den Kader und die Transfers. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir in den nächsten Wochen relativ schnell Klarheit haben", sagte Carro am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid: "Das weiß Xabi."

Carro sei sich dabei "sicher, dass wir in den nächsten zwei, drei, vier Wochen Klarheit haben werden."

Meistertrainer Alonso hatte ein Treuebekenntnis über den Sommer hinaus vermieden, der Spanier wird mit einem Wechsel zu Weltklub Real Madrid in Verbindung gebracht.