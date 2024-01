FC Bayern München: Sportdirektor Freund kündigt Kimmich-Gipfel an

Anzeige

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund schmunzelt über die jüngsten Kimmich-Gerüchte und spricht im Interview über weitere Personalpläne.

Endlich kommt Klarheit in die Personalie Joshua Kimmich. In der vergangenen Woche hatte die französische "L’Equipe" berichtet, Paris St. Germain würde Rechtsverteidiger Nordi Mukiele an den FC Bayern München abgeben, wenn man im Gegenzug Joshua Kimmich verpflichten könne.

Doch so einen Tausch wird es definitiv nicht geben, stellt FCB-Sportdirektor Christoph Freund klar. "Da kann ich nur drüber schmunzeln. Das ist total an den Haaren herbeigezogen", so der 46-Jährige in der Sendung "Bild Sport" bei "Welt".

Kimmich sei ein wichtiger Führungsspieler, weshalb es auch bald Gespräche mit dem Nationalspieler geben werde. "Wir werden uns zusammensetzen und über seine Zukunft sprechen. Wir wissen, was wir an Jo Kimmich haben", so Freund weiter.

Der 28-Jährige selbst betonte nach dem 3:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim, dass er sich nur auf Bayern konzentriere und ein Wechsel im Winter für ihn kein Thema war.