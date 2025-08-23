Traumspiel ohne Stars: Nur wenige Stunden nach dem furiosen Bundesliga-Auftakt hat der FC Bayern München beim traditionellen Duell gegen einen Fanklub seine beanspruchten Profis geschont. Die Fans können sich über ein besseres Ergebnis als RB Leipzig freuen.

Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich und Co. schrieben lediglich fleißig Autogramme im Gurgltalstadion von Imst.

Nach dem 6:0 des FC Bayern München gegen RB Leipzig und vor dem Pokalspiel am Mittwoch bei Drittligist Wehen Wiesbaden sollte sich keiner der Stammspieler verletzen - zumal der Münchner Kader ohnehin sehr klein ist.

Trainer Vincent Kompany bot stattdessen eine Mannschaft voller Talente, weitgehend aus der zweiten Mannschaft und der Jugend, auf.

3:1 (1:0) gewann der Rekordmeister. Die Treffer erzielten Aristide Hentcho Nseke, Sadiki Chemwor und Roy Snip.