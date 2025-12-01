FC Bayern München: Uli Hoeneß erklärt Stadion-Deal für perfekt - dieses Ziel verfolgt der FCB

Offiziell ist der Deal noch nicht, doch Uli Hoeneß hat bestätigt: Der FC Bayern wird das Stadion in Unterhaching kaufen.

Die Frauen des FC Bayern bekommen eine neue Heimat: Sie spielen in Zukunft im Stadion in Unterhaching. Dass der Rekordmeister der Stadt den Sportpark abkauft, bestätigte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß jetzt im Rahmen einer Business-Veranstaltung in München.

"Wir kaufen jetzt das Stadion in Unterhaching, weil die Stadt es loswerden will. Dann schauen wir mal, ob es uns da gelingt, mehr Zuschauer bei den Frauen zu generieren", kündigte Hoeneß an.

Der Sportpark Unterhaching gehört nicht der SpVgg Unterhaching, sondern der Gemeinde Unterhaching. Der Viertligist ist aktuell lediglich Mieter der Anlage, soll aber auch nach einem Kauf der Bayern dort weiterspielen. Eine Frist zum Erwerb des Stadions hatte die SpVgg im Sommer verstreichen lassen.

Die Kosten für den Kauf sollen bei 7,5 Millionen Euro liegen. Es werden aber auch noch Renovierungen nötig sein. "Das Flutlicht, Luxzahlen, Polizeithemen, Rasenheizung auf Vordermann bringen und so weiter. Da haben wir gesagt, wir wissen nicht, ob wir das stemmen können“, erklärte Hachings Präsident Manni Schwabl bei BR24Sport.