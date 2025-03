Etwas unpassend kommt da nun aber Clip, der in den sozialen Medien die Runde macht.

Wirklich entscheidend unterfüttern kann er das mit seinen Darbietungen nicht, auch wenn Sportvorstand Max Eberl zuletzt in der "Sport Bild" meinte, er liefere Argumente für ein neues Arbeitspapier. Sane wird dann aber Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen.

Als Leroy Sane in der 63. Minute ausgewechselt wurde, war er vermutlich bedient. Denn seine Leistung beim 2:3 des FC Bayern München gegen den VfL Bochum war mal wieder eine mit Licht und Schatten (ran-Note: 4) .

Da ist Sane zu sehen, wie er ausgewechselt wird und mit Konrad Laimer und Michael Olise abklatschen will. Dabei schlägt er die Hand des Vierten Offiziellen Tom Bauer weg, der neben Laimer und Olise steht und in Richtung Spielfeld gestikuliert.

"Kein Wunder, dass Mane ihn geschlagen hat", meinte ein anderer User in Anspielung auf einen eskalierten Kabinen-Streit zwischen Sadio Mane und dem DFB-Nationalspieler während der gemeinsamen Zeit in München.

"Dieser Typ muss so schnell wie möglich verkauft werden. Das ist eine inakzeptable Einstellung eines Bayern-Spielers, und auf dem Platz ist es noch schlimmer. Was für eine Diva. Schickt ihn nach Saudi-Arabien", lautete ein Kommentar.

Leroy Sane in der Kritik: "Arrogante Diva"

Leroy Sane: Kritik auch von Stefan Effenberg

Auch der frühere Münchner Steffen Effenberg findet diese Szene "respektlos. Er hätte ja auch andersrum gehen können“, so Effenberg im "Sport1-Doppelpass".

Für Effenberg ist Sanes Aktion auch ein Hinweis auf dessen aktuellen Gemütszustand. "Vielleicht nicht nur in dem Spiel, vielleicht mit seiner ganzen Situation”, erklärte Effenberg: "Man sieht bei Spielern ganz oft an der Körpersprache, ob sie sich wohlfühlen. Und das siehst du bei Sane auch. Das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Spiel zu tun, sondern mit seiner Gesamtsituation."