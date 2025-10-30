Anzeige
Fußball

FC Bayern - Herbert Hainer über FCB-Finanzen: "Können zufrieden sein"

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 16:14 Uhr
  • SID

Sportlich könnte es für den FC Bayern besser kaum laufen, und auch die wirtschaftliche Situation ist wohl deutlich komfortabler als befürchtet.

Der Rekordmeister dürfte im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am Sonntag (10.30 Uhr) ein positives Ergebnis verkünden. Das deutete Klub-Präsident Herbert Hainer im Gespräch mit Münchner Merkur/tz an.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen werde "wieder die Zahlen präsentieren – ich denke, wir können zufrieden sein", sagte Hainer. Der Klub hatte in den vergangenen Monaten durchaus "das Signal nach draußen" gesendet, "dass es nicht einfacher wird", räumte der 71-Jährige ein.

Dieses Signal sei aber "bewusst gesendet worden. Denn jeder muss wissen: Auch uns fallen die gebratenen Tauben nicht in den Mund. Wir fangen aber jetzt nicht an, an der Säbener Straße das Obst für die Belegschaft zu streichen, wir versuchen eher, an den großen Hebeln anzusetzen: Transfererlöse, Verträge, Infrastruktur."

Gerade der Blick auf die Gehaltskosten war zuletzt ein Thema beim FC Bayern. In Zeiten, in denen die europäische Konkurrenz mit "finanzstarken Fremdinvestoren" arbeite, wolle der Klub "unabhängig bleiben", sagte Hainer: "Dafür müssen wir auch an Stellschrauben im Profibereich drehen, zum Beispiel an den Gehaltsstrukturen. Denn wir wollen nicht bei der Bank betteln, wenn wir einen Harry Kane verpflichten wollen."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund seien in dieser Angelegenheit weiterhin aktiv. "Einige Verträge laufen aus, einige wollen wir gern verlängern, neue Spieler kommen hinzu", sagte Hainer: "Man muss gemeinsam Lösungen finden. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Weitere Inhalte
Borussia Dortmund v 1. FC Köln - Bundesliga
News

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker

  • 30.10.2025
  • 16:12 Uhr
Frankfurts Finanzvorstand Julien Zamberk
News

Stabiler Umsatz, Millionen Verlust: SGE präsentiert Finanzlage

  • 30.10.2025
  • 16:01 Uhr
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 30.10.2025
  • 15:59 Uhr
Augsburg-Trainer Sandro Wagner beim 0:6 gegen Leipzig
News

"Lust auf die Sache": Wagner spürt Rückendeckung

  • 30.10.2025
  • 15:02 Uhr
Gladbach will endlich auch in der Liga jubeln
News

Erleichterung in Gladbach - aber "immer noch am Tabellenende"

  • 30.10.2025
  • 14:12 Uhr
Kovac fordert volle Konzentration von seiner Mannschaft
News

Kovac über Augsburg: "Ungemein viel Qualität"

  • 30.10.2025
  • 13:39 Uhr
1. FC Union Berlin v VfB Stuttgart - Bundesliga
News

Labbadia vor Bundesliga-Rückkehr?

  • 30.10.2025
  • 12:39 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 30.10.2025
  • 08:57 Uhr
Sandro Wagner
News

Kommentar: Das Experiment Sandro Wagner ist gescheitert

  • 30.10.2025
  • 08:49 Uhr

DFB-Pokal-Drama: BVB gewinnt - Fans toben wegen klarer Abseits-Szene

  • Video
  • 02:07 Min
  • Ab 0