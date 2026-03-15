Der FC Barcelona hat seinen alten neuen Präsidenten gewählt. Spät am Sonntagabend wurde Joan Laporta von den Mitgliedern wiedergewählt.

Joan Laporta bleibt Klubpräsident des FC Barcelona.

Das stand schon vor dem Auszählen aller Stimmen fest, da er nach 75 Prozent ausgewerteter Stimmen uneinholbar vor seinem Konkurrenten Victor Font lag.

Der 63-jährige Laporta ließ danach mit seinen Unterstützern wortwörtlich die "Korken knallen" und ließ sich sogar zu einer kleinen Tanzeinlage hinreißen.