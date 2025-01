Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 16. Spieltag 18:30 Bor. Mönchengladbach M'gladbach -:- Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 17. Spieltag 20:30 Bayern München Bayern -:- Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bundesliga 2024/2025 - 18. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern -:- Wolfsburg VfL Wolfsburg

+++ 7. Januar, 20:36 Uhr: Musiala fordert angeblich Ausstegsklausel im neuen Vertrag +++ Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Jamal Musiala ziehen sich hin - und das offenbar aus gutem Grund. Denn wie die "Sport Bild" in ihrer neuesten Ausgabe berichtet, besteht der 21-Jährige auf eine Ausstiegsklausel. Diese soll demnach bei 175 Millionen Euro liegen. Bedingungen, die für die Bayern nicht akzeptabel sind. Der Rekordmeister hat es zu einem Teil seiner Philosophie gemacht, keinem Spieler eine Ausstiegsklausel zu gewähren. Derartige Klauseln nehmen dem Verein das Heft des Handelns aus den Händen. Auch die Summe an sich dürfte für die Bayern keine Option sein. Schon jetzt wird Musialas Marktwert auf 140 Millionen Euro taxiert, eine langfristige Verlängerung würde diesen automatisch deutlich anheben. Zudem ist auch sportlich eine Weiterentwicklung beim Offensivspieler zu erwarten. Musiala ist vertraglich noch bis Sommer 2026 an die Bayern gebunden, seine Vertragsverlängerung genießt im Klub höchste Priorität. Auch die Fans hoffen auf eine baldige Einigung. Zuletzt hieß es allerdings, dass es im schlimmsten Fall sogar noch Monate dauern kann, bis eine Unterschrift erfolgt - falls es überhaupt dazu kommt.

+++ 5. Januar, 21:15 Uhr: Javi Martinez übt Bayern-Kritik +++ Javi Martinez kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit beim FC Bayern München zurückblicken. Der Spanier kam 2012 zum Rekordmeister und gewann zweimal die Champions League. Gleich in seiner ersten Saison sicherte er sich zudem das Triple. Ganz so erfolgreich lief der Start für Landsmann Bryan Zaragoza in München nicht. Im vergangenen Sommer wechselte der Flügelspieler für 13 Millionen Euro zu den Bayern. Seitdem stand er lediglich 171 Bundesligaminuten auf dem Feld. Nach übereinstimmenden Medienberichten haperte es unter anderem an sprachlichen Barrieren. Demnach sprach Zaragoza weder Deutsch noch Englisch. Bereits nach einem Monat kehrte der 23-Jährige auf Leihbasis nach Spanien zurück. Und wie. Für CA Osasuna erzielte er in 15 Spielen ein Tor und fünf Vorlagen und spielte sich sogar in den Kreis der spanischen Nationalmannschaft. Ganz zur Freude von Martinez, der seinen Landsmann jüngst als "großen Teamspieler und Star" bezeichnete. Zeitgleich richtete der 36-Jährige kritische Worte an seinen Ex-Klub: "Ich sprach mit ihm und sagte ihm, er solle geduldig sein, weil es ein großer Schritt war", sagte Martinez gegenüber der spanischen Zeitung "Relevo". Und weiter: "Er sagte mir, dass er weder Englisch noch Deutsch spricht. Und ich denke, es wäre notwendig gewesen, einen Übersetzer zu organisieren oder etwas, um ihm auf Deutsch zu helfen.“ Auch Zaragoza zeigte sich gegenüber "Relevo" unzufrieden: "Die Medien haben mich fertig gemacht, denn angeblich konnte ich weder Englisch noch Deutsch sprechen. Ich bekomme so was nicht mit, ich bin so, wie ich bin. Aber meine Eltern haben sehr darunter gelitten." Im August wird Zaragoza voraussichtlich nach München zurückkehren, um dem Kapitel FC Bayern München eine neue Chance zu geben.

+++ 5. Januar, 17:40 Uhr: "Muss mehr kommen" - Badstuber rechnet mit FCB-Offensive ab +++ Mit dem FC Bayern gewann Holger Badstuber einst das Triple, nun hat der langjährige Verteidiger die Offensive seines Ex-Klubs kritisiert. So erklärte der 35-Jährige in einem Gastbeitrag bei "web.de", der FCB habe eine "zu große Abhängigkeit" von Jamal Musiala. Dies wiederum dürfe einem Klub wie dem FC Bayern München aber nicht passieren. So sei dessen "Einfluss auf das Spiel beeindruckend", attestierte Badstuber: "Ich bin ein großer Fan von ihm. er ist jetzt schon nah an der Weltklasse." Für die offensiven Kollegen des Youngsters hatte der frühere Abwehrspieler dagegen deutlich weniger Lob übrig: "Bei Musialas Kollegen fehlt mir zu oft die Kreativität, wenn er nicht da ist. Da muss mehr kommen." Nicht gemeint ist in diesem Zusammenhang Stürmer Harry Kane. Ein "Schlüsselspieler, aber seine Belastung muss klug gesteuert werden. Wenn er bis März oder April jedes Spiel durchzieht, könnte ihm in der entscheidenden Saisonphase die Kraft fehlen", gab Badstuber zu bedenken: "Seine Einsätze müssen dosiert werden, damit er dann bei 100 Prozent ist."

+++ 4. Januar, 19:10 Uhr: FC Bayern bei Wirtz-Verlängerung eingebunden? +++ Der Vertrag von Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen läuft noch bis 2027. Was bedeutet, dass die Werkself entweder bis zum kommenden Sommer den Vertrag verlängern muss, oder aber den 21-Jährigen nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko abgeben muss, um eine fette Ablösesumme zu kassieren. Wie die "Sport Bild" nun berichtet, soll der FC Bayern München bei einer möglichen Vertragsverlängerung des Offensivspielers eingebunden sein. Was das genau bedeutet, erklärt der Bericht allerdings nicht. Auf jeden Fall soll aber Ehrenpräsident Uli Hoeneß sehr gute Kontakte zur Wirtz-Familie pflegen. Was natürlich Einfluss auf eine mögliche Entscheidung des Nationalspielers haben könnte. Wirtz gilt schon länger als eines der Top-Transferziele des Rekordmeisters. Bislang hält Wirtz aber Bayer die Treue, sehr wahrscheinlich wird er auch nächste Saison in Leverkusen spielen. Danach könnte ein Wechsel nach München aber heiß werden.

+++ 4. Januar, 13:55 Uhr: Null Profiminuten! Bayern verleiht wohl Irankunda +++ Nestory Irankunda wechselte erst im Sommer für rund drei Millionen Euro von Adelaide United zum FC Bayern, nun wird der Youngster an den Schweizer Verein Grasshopper Club Zürich ausgeliehen, das berichtet "Sky". Demnach trägt Irankunda in den kommenden sechs Monaten das Trikot des Super-League-Klubs, eine Kaufoption besteht nicht. Der 18-Jährige soll sich bereits in Zürich aufhalten. Seit seinem Wechsel hatte er regelmäßig in der Regionalliga-Auswahl des Rekordmeisters gekickt - sammelte bisher allerdings noch keine Spielminute bei den Profis. Davon hatte Irankunda bereits vor Weihnachten genug. So äußerte er in einem Interview mit "Paramount+" den Wunsch, ausgeliehen zu werden: "Ich kann nicht jede Woche nur in der U23 spielen. Ich habe das Gefühl, eine Leihe wäre besser für mich." Und weiter: "Ich will auf Top-Level spielen. Ich habe mit dem Klub und den Trainern darüber gesprochen. Hoffentlich habe ich bald einen Klub." In der Regionalliga kam das Offensivtalent aus Australien bislang auf vier Tore und vier Assists in 15 Einsätzen, sein Vertrag in München läuft noch bis 2028.

+++ 3. Januar, 21:15 Uhr: Tel-Entscheidung wohl gefallen +++ Mathys Tel hat beim FC Bayern eine schwere Hinserie hinter sich. Der junge Franzose kam bei den Münchnern kaum zum Zug. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Bayern-Verantwortlichen beim 19 Jahre alten Angreifer eine Leihe in Erwägung ziehen, nun soll es eine Zukunfts-Entscheidung gegeben haben. Wie "Sky Sport" und Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, sollen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund entschieden haben, dass Tel in diesem Winter nicht ausgeliehen werden soll. Demnach soll auch Tel selbst für einen Verbleib an der Säbener Straße plädiert haben. Laut Romanos Bericht gab es ein intensives Gespräch zwischen dem jungen Angreifer und Cheftrainer Vincent Kompany. Dabei soll Kompany Tel vollstes Vertrauen auch über die Saison hinaus ausgesprochen haben.

+++ 3. Januar, 10:20 Uhr: Davies-Verbleib immer realistischer - Spanien-Youngster als Alternative? +++ Auf Max Eberl und Co. warten gleich zu Jahresbeginn harte Wochen. Für die Bayern-Verantwortlichen gilt es nicht nur, mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich zu verlängern, sondern auch, Alphonso Davies doch noch zu überzeugen. Der Kanadier blüht unter Vincent Kompany wieder auf, nachdem er bereits mit eineinhalb Beinen im Flieger nach Madrid gestanden zu haben schien. Inzwischen ist ein Umdenken beim Linksverteidiger wieder realistisch. Das Portal "Revelo" berichtet sogar, dass Davies den Madrilenen nicht mehr die oberste Priorität einräumt. Stattdessen möchte er sich offenbar das neue Vertragsangebot der Bayern sehr genau ansehen. Es wirkt fast so, als würde das Pendel mehr und mehr in Richtung der Münchner kippen. Eine überraschende Wende, nachdem die Vorstellungen der Davies-Seite und der Bayern über viele Monate hinweg relativ weit auseinander gelegen hatten. Im Sommer hatte die spanische Zeitung "AS" zudem berichtet, dass sich Davies und Real Madrid bereits über die Modalitäten einer Zusammenarbeit einig geworden seien. Auf diese angebliche Einigung kann sich Real aber wohl nicht mehr verlassen. Der Vertrag von Davies läuft im Sommer 2025 aus, weshalb in den nächsten Monaten zwangsläufig eine Entscheidung fallen muss. Sollte sich der kanadische Nationalspieler am Ende doch für Spanien entscheiden, müsste der FCB einen Nachfolger ins Boot holen. Spekuliert wird schon länger über Milan-Star Theo Hernández, jedoch haben die Münchner offenbar auch eine jüngere Lösung im Blick. Die portugiesische Tageszeitung "Record" berichtete, dass die Münchner den spanischen U21-Nationalspieler Alvaro Carreras derzeit genauer unter die Lupe nehmen. Der Benfica-Youngster ist im Verein links hinten gesetzt und überzeugt mit konstant starken Leistungen. Manchester United und Real Madrid sollen ebenfalls zum Interessenten-Kreis zählen.

+++ 2. Januar, 23:20 Uhr: Frans Krätzig wohl auf Leihbasis nach Heidenheim +++ Der FC Bayern München leiht Frans Krätzig wohl bis zum Rest der Saison an einen weiteren Bundesligisten aus. Wie "Sky Sport" berichtet, zieht es den Linksverteidiger bis zum Saisonende zum 1. FC Heidenheim. Am Donnerstagvormittag bestätigte der VfB Stuttgart, dass die Leihe des 21 Jahre alten Defensivspielers vorzeitig beendet wurde. Bei den Schwaben kam Krätzig - auch durch Verletzungen ausgebremst - nicht an DFB-Star Maximilian Mittelstädt vorbei und verlor dann auch noch den Konkurrenzkampf gegen Ramon Hendriks. Die Bayern wollen dem 21-Jährigen aber wieder mehr Spielzeit ermöglichen. Laut Bericht besitzen die Heidenheimer, die in der Bundesliga gegen den Abstieg spielen, in der Conference League aber noch vertreten sind, keine Kaufoption für den Verteidiger. In Heidenheim trifft Krätzig in Paul Wanner auf einen weiteren vom FC Bayern ausgeliehenen Perspektivspieler.

+++ 1. Januar, 17:10 Uhr: Comeback im Blick: Palhinha verzichtet auf Urlaub +++ Keine Lust auf Urlaub: Joao Palhinha verzichtet auf freie Tage und arbeitet stattdessen an seinem Comeback. Der Portugiese hatte sich vor rund sechs Wochen einen Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren zugezogen und fällt seitdem aus. FC Bayern München: Bryan Zaragoza muss wohl zurück zum FCB Für ihn war das bitter, weil er zu dem Zeitpunkt der Verletzung endlich regelmäßig in der Startelf stand. Da er dort so schnell wie möglich wieder hin will, hat er der "Bild" zufolge auf den zweiten Teil seines Weihnachtsurlaubs verzichtet und am vergangenen Samstag bereits das Aufbautraining fortgesetzt. Bereits vor Weihnachten hatte er Einzel-Einheiten mit dem Ball sowie Lauf- und Fitnessübungen mit Reha-Coach Simon Martinello absolviert. Das Ziel: Der Trainingsauftakt der Bayern am 2. Januar. Ob es dann für das erste Spiel am 11. Januar bei Borussia Mönchengladbach reicht, muss sich zeigen.

+++ 31. Dezember, 19:27 Uhr: Bayern setzen Kimmich wohl Frist für Entscheidung +++ Joshua Kimmich soll sich offenbar bis zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr entscheiden, ob er seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern will. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach sei Kimmich mit der Bitte in den Urlaub geschickt worden, bis zum 11. Januar, dem Tag des Bundesligaspiels bei Borussia Mönchengladbach, Auskunft über seine Zukunftspläne zu geben. Bayerns Sportvorstand Max Eberl attestierte Kimmich zuletzt eine "sehr, sehr gute Hinrunde" und stellte klar: "Dass er ein wichtiger Spieler ist, hat er oft genug gezeigt." Und weiter: "Wir haben alle genug geredet und werden uns unsere Gedanken machen. Dann geht’s im Januar weiter." Kimmich wird im Februar 30 Jahre alt, er steht damit vor der Wahl, ob er noch einmal ein neues Abenteuer wagen will oder bis zum Herbst seiner Karriere in München bleiben möchte. Die Bayern sehen in dem Mittelfeldspieler ein wichtiges Gesicht der Zukunft. Mit angeblich 19,5 Millionen Euro Jahresgehalt gehört Kimmich zu den Topverdienern des Klubs. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte gegeben, dass die Bayern ihn zu einer Gehaltsreduzierung überreden wollen. Nach einer starken Hinrunde dürfte das aber wohl kein Thema mehr sein. Allerdings erscheint es unwahrscheinlich, dass die Bayern ihr Vertragsangebot zurückziehen werden, sollte Kimmich bis zum 11. Januar keine Antwort gegeben haben.

+++ 31. Dezember, 8:55 Uhr: Sane vor Aus beim FC Bayern? +++ Steht Leroy Sane beim FC Bayern vor dem Aus? Der Vertrag des 28-Jährigen beim Rekordmeister endet im kommenden Sommer. Und im Moment sieht es offenbar nicht nach einer Verlängerung aus. Wie die "Sportbild" berichtet, soll es bei den Bayern vor Weihnachten interne Gespräche gegeben haben, bei der eine weitere Zusammenarbeit kritisch beurteilt wurde. Im Moment gehe der Daumen nach unten, heißt es. Final entschieden sei jedoch noch nichts, Sane sei auch noch nicht informiert worden. Sanes Problem ist die fehlende Konstanz in seinen Leistungen. Legt er das in der Rückrunde ab, könne es noch zu einem Umdenken kommen, heißt es weiter. Sane selbst hatte beim Jahresabschluss gegen RB Leipzig öffentlich erklärt, dass er in München bleiben will. Berichten zufolge soll er auch dazu bereit sein, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen.

+++ 30. Dezember, 14:00 Uhr: Ulreich künftig wohl nur noch dritter Torwart +++ Die Planungen des FC Bayern auf der Torwartposition für die neue Saison konkretisieren sich offenbar. Wie "Bild" und "Sport Bild" berichten, soll Sven Ulreich einen neuen Vertrag erhalten, künftig aber nur noch die Nummer drei sein. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft aus, im Klub wird er aufgrund seiner jahrelangen Loyalität als Nummer zwei und aufgrund seiner Einstellung extrem geschätzt. Daher soll Ulreich, der zuletzt mehrere Wochen aus nicht näher genannten persönlichen Gründen gefehlt hatte, ein neues Arbeitspapier bekommen. Als Nummer eins setzen die Bayern demnach weiter auf Manuel Neuer, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, bei dem es zuletzt aber bereits positive Signale hinsichtlich einer erneuten Verlängerung gab. Hinter Neuer soll ein talentierter Keeper die Rolle der Nummer zwei ausüben, der vom langjährigen DFB-Schlussmann lernen kann. Topkandidat hierfür soll der Kölner Jonas Urbig sein. Bei Daniel Peretz, der Neuer in der aktuellen Saison bereits vertreten hatte, ist demnach eine Leihe angedacht. Zudem sollen sich dem Bericht zufolge auch die beiden Torwarttalente Zion Suzuki (Parma Calcio) und Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) auf dem Zettel der Bayern befinden. Das Vertrauen in Alexander Nübel, der aktuell an den VfB Stuttgart verliehen ist, soll zuletzt hingegen abgenommen haben.

+++ 28. Dezember, 09:40 Uhr: Darum ging Hakan Calhanoglu nicht zu den Bayern +++ Im zurückliegenden EM-Sommer wurde dem FC Bayern ein Interesse an Hakan Calhanoglu nachgesagt, da der Rekordmeister Verstärkung für das defensive Mittelfeld suchte. Calhanoglu hat das Interesse der Bayern nun im Interview mit "Corriere dello Sport" bestätigt. Und auch, dass es einen konkreten Kontakt gab. Allerdings verwies der Mittelfeldmann seinen Berater damals an seinen aktuellen Klub Inter Mailand. "Bayern wollte mich letzten Sommer. Da war die EM. Bis sie vorbei war, hat mein Berater nichts zu mir gesagt. Dann rief er an und berichtete mir von dieser Möglichkeit. Ich habe ihn sofort unterbrochen und ihm ohne Zögern gesagt: 'Sprich mit Inter, nicht mit mir. Ich werde nur tun, was sie wollen. Ich habe diesem Verein so viel zu verdanken.'" Sportdirektor Piero Ausilio wollte seinen Mittelfeld-Regisseur nicht ziehen lassen. "Er hat mir Selbstvertrauen gegeben und mir zu verstehen gegeben, dass ich ein wichtiger Spieler für Inter bin", so Calhanoglu. Sein Vertrag bei Inter läuft noch bis 2027.