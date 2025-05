Dass Harry Kane trotz Gelbsperre bei Bayerns Spiel in Leipzig noch vor dem Abpfiff am Spielfeldrand auftauchte, war offenbar nicht explizit verboten. Dabei wurde Marco Reus 2019 mit dieser Begründung bestraft.

Von Martin Volkmar

Durfte Harry Kane trotz seiner Gelbsperre schon vor dem Abpfiff in Leipzig in den Innenraum oder nicht?

Und hätte er in letzterem Fall vom DFB-Sportgericht bestraft werden müssen?

Beide Fragen standen bis jetzt im Raum, weil es offenbar eine Regellücke in der Spielordnung gibt.

"In der DFL-Spielordnung gibt es keine explizite Regelung über ein Innenraum-Verbot für Spieler", teilte die DFL ran mit.

"In der DFL-Spielordnung gibt es aber ein Verbot für (vor)gesperrte Spieler, sich auf der Auswechselbank aufzuhalten. Dieses Verbot ist vom Innenraum-Verbot zu trennen. Dieses Verbot galt damit auch für Harry Kane am letzten Spieltag. Wenn der Spieler aber z.B. am Ausgang des Spielertunnels stand, hat er nicht gegen dieses sich auf die Auswechselbank beschränkende Verbot verstoßen."