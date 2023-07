Oliver Baumann

Dieser Name ist neu auf dem Torwart-Zettel des FC Bayern München: Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim soll laut "kicker" auf der Liste des Rekordmeisters stehen. Demnach halte Trainer Thomas Tuchel den 33-Jährigen für einen besseren Neuer-Backup als den im Winter geholten Yann Sommer, der ohnehin vor einem Wechsel zu Inter Mailand steht und mit Blick auf die EM 2024 nicht als Nummer zwei agieren will. Was für einen Wechsel Baumanns sprechen könnte: Er arbeitete bei der TSG jahrelang mit Michael Rechner zusammen, der nach dem Aus von Toni Tapolovic nun Torwarttrainer der Bayern ist. Nach ran-Informationen ist ein Baumann-Wechsel nach München aber unrealistisch. An Baumann, dessen Vertrag in Hoffenheim noch ein Jahr läuft, sollen angeblich auch OGC Nizza und der FC Sevilla dran sein. Bei den Bayern bliebe ihm wohl nur die Rolle des Ersatzmannes. © Getty Images