Saftiger Preis im Fanshop

FC Bayern München sorgt für Aufsehen: Neues Aufwärmshirt vorgestellt, Heimtrikot angeblich geleakt

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 13:45 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München hat eine neue Aufwärm-Kollektion vorgestellt. Darunter auch ein eher umstrittenes Shirt. Zudem soll das Heimtrikot der kommenden Saison geleakt worden sein.

Der FC Bayern München hat ein neues Aufwärmshirt in seinen Online-Shop aufgenommen.

Das Shirt weist einen weißen Hintergrund mit horizontalen roten Streifen auf, ergänzt durch grellblaue Elemente, einen schwarzen Querbalken sowie kleine gelbe Akzente am Ärmel und an der Seite.

Es ist für 70 Euro ohne Beflockung erhältlich. Eine Langarm-Variante als Pullover kostet 110 Euro ohne Flock. Die Spieler tragen das Shirt beim Aufwärmen vor den Partien.

FC Bayern: Neues Heimtrikot bereits geleakt?

Zusätzlich wurde das angebliche Heimtrikot für die Saison 2026/27 bereits geleakt.

Es behält die traditionelle rote Basis mit dunkleren tonalen Nadelstreifen bei und verfügt über goldene Details am Kragen und den Ärmelbündchen.

Für gewöhnlich stellt der Rekordmeister sein Trikot der kommenden Saison frühestens zum letzten Heimspiel der Vorsaison vor.

Auch interessant: Thomas Müller: Erster Titel in der MLS - doch der zählt offiziell nicht

