Anzeige

Anzeige

Gemeinsamkeit 1: Wow-Faktor auf dem Platz Musiala fällt voraussichtlich für den Rest des Jahres aus, aber auf spektakuläre Dribblings müssen die Bayern-Fans dank Karl nicht verzichten. "Offensivqualität pur, Eins-gegen-Eins, schnelles Tempo, guter Abschluss", lobte Nils Petersen den Youngster bei "DAZN". Auf den ersten Blick sind der 1,69 Meter kleine, physisch an Franck Ribery erinnernde Karl und der etwas schlaksigere Jamal Musiala (1,84 Meter) ein ungleiches Paar. Doch beide verbindet ihre enge Ballführung, ausgeprägte Quirligkeit und vor allem der Mut, ins Dribbling zu gehen. Während Musiala allerdings gern in den Strafraum auf engstem Raum wuselt, sucht Karl mit seiner starken Schusstechnik gern den Abschluss aus der Distanz. Joshua Kimmich attestiert seinem Teamkollegen "auf jeden Fall außergewöhnliche Fähigkeiten". "Der kommt auf den Platz und traut sich dann auch viel zu, versucht, sich die Möglichkeiten zu erarbeiten", so Kimmich über Karl. Gemeinsam für den FC Bayern zaubern konnten beide übrigens bislang nur bei einem Pflichtspiel: Beim 10:0 in der Klub-WM gegen Auckland City im Juni kamen Musiala und Karl als Joker. Karl zeigte gute Ansätze, blieb aber ohne Torbeteiligung, Musiala gelang noch ein Hattrick.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gemeinsamkeit 2: Kein Bayern-Eigengewächs, aber ein Scouting-Erfolg Im Gegensatz zu Klub-Größen wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Thomas Müller sind Karl und Musiala nicht schon als Steppkes zum Rekordmeister gekommen. Kein Wunder: Beide wuchsen nicht in München oder der unmittelbaren Umgebung auf. Fußballerisch großgeworden ist Karl bei Viktoria Aschaffenburg und in der Jugend von Eintracht Frankfurt. "Lennart war schon damals ein unheimlich wertvoller Spieler für uns, mit einem frechen Spielstil", erinnert sich sein einstiger Aschaffenburger Jugendtrainer Frank Brunn exklusiv bei ran: "Man konnte schon damals sehen, dass aus ihm etwas werden kann, wenn er im Kopf klar bleibt." 2022 ging Karl dann mit 14 Jahren an die Jugendakademie des FC Bayern. Auch der gebürtige Stuttgarter Musiala begann seine Fußball-Ausbildung nicht in München. Große Teile seiner Jugend lebte er mit seiner Familie in England. Von 2011 bis 2019 kickte er in der Jugend des FC Chelsea. Mit 16 ging es dann zurück nach Deutschland und zum FC Bayern. Zwei Top-Talente, zweimal machten die Bayern-Scouts ihre Hausaufgaben. Doch während Musiala als langjähriger englischer Junioren-Nationalspieler kaum zu übersehen war, glückte den Bayern mit Karl der weniger offensichtliche Griff. Er avancierte erst in München zum U-Nationalspieler.

FC Bayern: Jamal Musiala zurück im Training - Kompany fordert Geduld

Anzeige

Gemeinsamkeit 3: Englische Begehrlichkeiten Musiala hatte die Wahl: Deutschland oder England? Er lebte und kickte jahrelang in London, lief für die U15, U16, U17 und U21 Englands auf. Für Deutschland hingegen "nur" in der U16. Kein Wunder, dass beide Verbände um Musiala als Nationalspieler buhlten. 2021 fiel dann die Entscheidung: Musiala lief erstmals für das DFB-Team auf und spielt seitdem für Deutschland. Um Karl im Trikot der "Three Lions" muss man sich zwar beim DFB keine Sorgen machen, doch pünktlich zur Traumwoche des 17-Jährigen sprießen aus dem Mutterland des Fußballs die ersten wilden Transfergerüchte auf: Laut dem Portal "Caught Offside" hätten Manchester City, der FC Chelsea und der FC Arsenal bereits Scouts zum Champions-League-Spiel gegen Brügge nach München entsendet, um den Linksfuß zu beobachten. Demnach würden die drei Klubs zwar noch keine Transfer-Vorstöße für den Winter planen – doch die Situation um Karl würden sie angeblich im Auge behalten. Karls Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Sommer 2028. Angeblich sollen im kommenden Sommer noch einmal Vertragsgespräche anstehen. Wie bei Musiala könnte Fußball-England also auch bei Karl (vorerst) in die Röhre schauen.

Anzeige

Gemeinsamkeit 4: Auf Rekordjagd in der Champions League Gleich mit seinem Debüt-Tor für die Profis hat Karl unter der Woche Fußballgeschichte geschrieben: Mit seinem 1:0 gegen Brügge wurde er nicht nur jüngster Torschütze der Bayern, sondern der jüngste deutsche Torschütze der Champions-League-Geschichte überhaupt. Mit nur 17 Jahren und 242 Tagen war Karl rund vier Monate jünger als Musiala bei seinem Premierentreffer am 23. Februar 2021 beim 4:1 gegen Lazio Rom.

Anzeige

Video: FC-Bayern-Bonus? Fans stocksauer: "Lächerlich"

Anzeige