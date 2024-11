FC Bayern: Leon Goretzka muss seine Karriere retten - ein Kommentar

Das Wichtigste in Kürze

Leon Goretzka: "Der kann jedem helfen"

"Der kann jedem helfen", sagte Unions Sportchef Horst Heldt.

Und bringt damit den Wert des Mittelfeldspielers auf den Punkt. Und weil der Nutzen für den FC Bayern unter Vincent Kompany dramatisch gesunken ist, ist der Schritt weg von den Münchnern essenziell.

Um die Karriere zu retten.

Was sich überaus dramatisch anhört, ist in erster Linie auf das hohe Niveau bezogen, das seine Laufbahn in den vergangenen Jahren auszeichnete.

Regelmäßige Einsätze sind in Goretzkas Selbstverständnis das Minimum, eigentlich die Grundvoraussetzung. Er ist niemand, der seinen Vertrag aussitzt und sich die Erfolge des FC Bayern dann in die Vita setzt. Er will aktiv mitwirken, eine Ära prägen, Akzente setzen. Ein wichtiger Baustein im Verein, innerhalb der Mannschaft sein.

Und nicht von der Bank kommen. Als Lückenfüller.