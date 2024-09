Beim FC Bayern München spielt Leon Goretzka nach wie vor kaum eine Rolle. Nun soll ein Top-Klub Interesse haben - weil Goretzkas Statistiken denen eines verletzten Starspielers ähneln.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass es im zentralen Mittelfeld des FC Bayern München ein Überangebot an Spielern gibt. An Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic gibt es auf der Sechser-Position derzeit kaum ein Vorbeikommen, selbst Star-Neuzugang Joao Palhinha muss sich aktuell hinten anstellen.

Auch Konrad Laimer und Leon Goretzka hoffen auf Einsatzzeit. Wobei die Situation besonders für Goretzka bitter ist, der Nationalspieler bringt es bisher erst auf zehn Einsatzminuten in Pflichtspielen.

Kein Wunder also, dass längst über einen Abgang des 29-Jährigen spekuliert wird. Während Goretzka im Sommer München noch nicht verlassen wollte, wird ein Winterwechsel immer wahrscheinlicher. Manchester United und West Ham United sollen Interesse haben und nun reiht sich offenbar noch ein Top-Klub in die Riege der Interessenten ein.

Nachdem sich Manchester Citys Rodri am Wochenende schwer am Knie verletzte und operiert werden muss, hat offenbar City-Trainer Pep Guardiola Goretzka als Ersatz ins Auge gefasst. Laut "BBC" weisen die Daten des Statistikanbieter "Opta" daraufhin, dass Goretzka in seiner Art Fußball zu spielen dem spanischen Europameister sehr nahe kommt und deshalb der perfekte Ersatz für Rodri wäre.