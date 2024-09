FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist das Bundesliga-Topspiel schlechthin. Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen. Aber wer zeigt die Partie live im TV und Stream? Und wo gibt's einen Liveticker?

Es ist das Duell, auf das viele Fans der Bundesliga hingefiebert haben dürften. Das Duell des amtierenden Double-Siegers mit dem deutschen Rekordmeister.

Am 5. Spieltag kommt es zum ersehnten Kräftemessen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München in der Allianz Arena.

In der vergangenen Saison führte die "Werkself" den FCB in der Rückrunde vor und beeindruckte beim 3:0-Erfolg. In der ersten Begegnung gab es in der Allianz Arena ein 2:2.

Insgesamt betrachtet spricht die Bilanz aber dann doch klar für den FCB. Von 99 Partien wurden satte 59 gewonnen, nur 21 Mal siegten die Rheinländer. In 19 Spielen trennte man sich remis.

Wie das Topspiel dieses Mal ausgeht und wo die beiden Klubs am Saisonende landen, könnt ihr mit unserem Tabellenrechner zur Bundesliga durchtippen. Und wie ihr die Partie live verfolgen könnt, hat ran euch nachfolgend zusammengefasst.