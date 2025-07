Am Ende sei es aber an den monetären Forderungen des Spielers gescheitert, wie Eberl erklärt: "Bei den Gehaltsforderungen, die wir gehört haben, nur um mit dem Spieler zu sprechen, haben wir als FC Bayern schnell einen Rückzieher gemacht und gesagt, wir machen das nicht."

Dreesen zeigte aber durchaus Verständnis für die Unterschrift in Bilbao. "Man darf nicht vergessen, dass Nico Williams Baske ist und Bilbao ausschließlich mit baskischen Spielern spielt. Die haben also dort auch ihre eigenen Gesetze", so Dreesen. Und dass Williams‘ Bruder bei Bilbao spiele, "hat sicherlich einen Ausschlag gegeben."

"Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist für mich das Wichtigste, auf sein Herz zu hören. Ich bin dort, wo ich sein will - bei meinen Menschen, das hier ist mein Zuhause. Aupa Athletic!", sagte Williams in einem Video, das der Klub über seine Social-Media-Kanäle veröffentlicht hat.

Über Würzburg und den Wolfsberger AC ging es dann nach Bulgarien zu Ludogorez Rasgrad. Der deutsche verfügt über Erfahrung aus 271 Profispielen, stand in Deutschland allerdings maximal in der zweiten Bundesliga auf dem Platz.

+++ 03. Juli, 07:55 Uhr: Wildert Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz? +++

Bedient sich der FC Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz? Laut "footmercato" sind die Münchner wohl an Innenverteidiger Castello Lukeba von RB Leipzig interessiert. So soll der FCB einer von mehreren Klubs sein, der sich mit einem Sommer-Transfer des 22-Jährigen auseinandersetzt.

Lukeba selbst soll offen für einen RB-Abgang sein. Aktuell läuft sein Vertrag bei den Leipzigern noch bis 2029, integriert sein soll dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro.

Aber: Mit der Führungsriege von RB soll eine mündliche Vereinbarung bestehten, wonach er auch für eine niedrigere Summe den Verein verlassen darf.

2023 wechselte der Defensivspezialist von Olympique Lyon in die Bundesliga und wurde in Leipzig zum Stammspieler. In München gilt in der Innenverteidigung nach wie vor Min-jae Kim als Verkaufskandidat.