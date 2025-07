Frauen-EM - Nach Diagnose: Giulia Gwinn meldet sich erstmals zu Wort

Anzeige

+++ Sonntag, 6.7. 17:15: Gwinn meldet sich nach Verletzungsschock +++ Erstmals nach der Verletzung hat sich Giulia Gwinn gemeldet. Über "Instagram" teilte die Kapitänin eine Bilderreihe von der EM und schrieb dazu: "Fußball, du lässt einen fliegen und manchmal auch ganz tief fallen. Kapitänin beim EM-Auftakt, voller Stolz, voller Glaube und Überzeugung. So viel investiert, so groß geträumt. Und dann zerfällt alles in Minuten." Die 26-Jährige möchte nun von außen das Team weiter anfeuern. Denn, "das Ziel bleibt dasselbe. Jetzt heißt es: Energie bündeln, neu ausrichten und alles für dieses Team geben. Von außen. Für innen. Ganz oder gar nicht!"

+++ Samstag, 5.7. 20:47 Uhr: Gwinn reist zur Behandlung nach München +++ Giulia Gwinn wird das DFB-Quartier am Sonntag verlassen und nach Absprache mit ihrem Verein FC Bayern zurück nach München reisen. Das teilte DFB-Pressesprecherin Annette Seitz am Samstagabend mit. In München wird sich die 26-Jährige in Behandlung begeben. Geplant ist aber, dass die die am Innenband verletzte DFB-Kapitänin zum dritten Gruppenspiel gegen Schweden am 12. Juli zu den DFB-Frauen nach Zürich zurückkehrt, um die Mannschaft zu unterstützen.

+++ Samstag, 5.7. 15:49 Uhr: EM-Aus der DFB-Kapitänin +++ Wie der DFB bekanntgab, hat sich Giulia Gewinn eine Verletzung im Innenband zugezogen. Die Ausfallzeit beträgt mehrere Wochen.

Die DFB-Kapitänin verpasst somit die EM-Endrunde.

+++ Samstag, 5.7. 12:13: Erste Fotos auf Krücken aufgetaucht +++ Jetzt sind erste Bilder von Gwinn auf Krücken vor dem Teamhotel aufgetaucht. Dabei holte sie laut der "Bild" ihre Eltern ins Hotel und telefonierte vorher aufgeregt vorm Eingang. Die Sorgen über ihr Kreuzband sollen dabei unüberhörbar gewesen sein. "Nach unserem Kreis waren wir alle noch einmal in der Kabine und haben Giulia in den Arm genommen", berichtete Bundestrainer Christian Wücken nach dem Sieg gegen Polen in der "ARD": "Das Knie ist betroffen. Wir drücken alle die Daumen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist."