Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nach Harry Kanes Gala beim 2:1 mit dem deutschen Fußball-Meister Bayern München im Klassiker gegen Borussia Dortmund als glühender Verehrer des Torjägers geoutet.

"Kane hat das Mittelstürmerspiel neu erfunden, wie es Manuel Neuer bei den Torhütern vor eineinhalb Jahrzehnten getan hat", schwärmte der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne über die beeindruckende Vielseitigkeit des Engländers.

Durch seine für einen Stürmer ungewöhnlich zahlreichen Qualitäten auch als Passgeber, Dribbler, Zweikämpfer oder auch als Spielgestalter unterscheide sich Kane nämlich deutlich von anderen Superstars wie Kylian Mbappe (Real Madrid) und Erling Haaland (Manchester City), schrieb Matthäus weiter: "Ich sehe zurzeit keinen besseren Stürmer auf der Welt. Ich habe Haaland und Mbappe nie am eigenen Strafraum grätschen sehen wie Kane gegen Dortmund. Von Haaland und Mbappe sieht man auch keine Pässe über 50 Meter oder mehr. Die Chipbälle, die Kane spielen kann, habe ich von den anderen beiden noch nicht gesehen."