FC Bayern: Klares Signal an Mathys Tel! Jetzt muss auch mehr Spielzeit her – ein Kommentar

Mathys Tel verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029. Für den 18-Jährigen ist es eine verdiente Wertschätzung. Doch so langsam ist es auch an der Zeit für mehr Vertrauen in ihn. Ein Kommentar.

Mathys Tel erntet mit der Verlängerung beim FC Bayern München die Früchte einer starken Saison. Noch wichtiger wäre jetzt aber, dass er die Spielzeit erhält, die er sich längst verdient hätte.

Um die Saison des jungen Stürmers einzuordnen, lohnt ein Vergleich zu Jamal Musiala. Als Musiala in der Saison 2020/21 in etwa in dem Alter war, in dem der Franzose jetzt ist, kam er am Ende auf 1.301 Pflichtspielminuten, sieben Tore und eine Vorlage für den FCB. Im Jahr darauf konnte das Top-Talent der Münchner bereits acht Tore und sechs Assists in 1.980 Pflichtspielminuten beisteuern. Spätestens seit letzter Saison ist er nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

Als Tel im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern wechselte, war er 17 – also in einem ähnlichen Alter wie Musiala, als der seine ersten Einsätze sammelte. In der Debütsaison lief es mit 600 Pflichtspielminuten noch schleppend. Immerhin gelangen ihm dabei aber schon sechs Tore.

Auch in dieser Saison weiß Tel mit seinem guten Abschluss zu überzeugen. In bisher 862 Minuten traf er siebenmal, bereitete vier weitere Tore vor. Alle 72 Minuten ist er in der Bundesliga direkt an einem Treffer beteiligt. Damit liegt er vor Leroy Sane (101 Minuten pro Torbeteiligung) und Kingsley Coman (172 Minuten).