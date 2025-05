FC Bayern: Meisterlich mit Makeln - die 5 Erkenntnisse der Saison

Die Meisterschaft ist zurück in München, der Henkelpott nicht. Auch der Traum vom zweiten "Finale dahoam" in der Königsklasse bleibt unerfüllt. ran hat die fünf wichtigsten Erkenntnisse zur Bayern-Saison 2024/25.

Wenn man beim FC Bayern München etwas gelernt hat in den letzten Jahren, dann, dass es keine halben Sachen gibt. Entweder ganz oben oder ganz große Krise. In dieser Saison gab’s ein bisschen von beidem:

Trainer Vincent Kompany bringt dem FC Bayern Stabilität und Meisterschale zurück. Doch um die eigenen Ansprüche zu erfüllen, muss der Rekordmeister an einigen Stellschrauben drehen. Eine Analyse.

Und auch sportlich lief's. Bayern überzeugte in der Bundesliga mit Konstanz, hatte eine Spielidee, vor allem aber folgte die Mannschaft dem Trainer bedingungslos. Das war deutlich zu spüren.

Das Wichtigste in Kürze

Mit seinem mutigen und klaren Führungsstil traf er einen Nerv – bei Spielern, Fans und Vereinsbossen, was gerade an der Säbener Straße nicht unentscheidend ist.

2. Defensive bleibt Bayerns größtes Sorgenkind

Offensiv zum Zungeschnalzen, gegen den Ball häufig wild. In der Champions League fing man sich 18 Gegentore in zehn Spielen. Zum Vergleich: Leverkusen kam mit sieben durch, Real mit acht. Dazu ein Expected-Goals-Wert von 14,8. Bayern ließ laut offizieller UEFA-Statistik also mehr zu, als es die nackten Zahlen ohnehin schon zeigen.

Umschaltverhalten, Konterabsicherung, Standards – überall gibt es deutlich Luft nach oben. Es ist wohl sinnbildlich, dass das Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand am Ende durch zwei Ecken im Rückspiel besiegelt wurde.

Vermutlich braucht es auch besseres Personal. Minjae Kim – für 50 Millionen von SSC Neapel als Abwehrchef geholt – erfüllte diesen Anspruch zu selten. Neuzugang Hiroki Ito (23,5 Millionen vom VfB Stuttgart) war dauerverletzt. Wie der Japaner seinen erneuten Mittelfußbruch wegsteckt, bleibt abzuwarten.

In der heißen Phase brachen mit Dayot Upamecano und Alphonso Davies zwar auch zwei Säulen des Bayern-Spiels weg. Unter dem Strich und mit Blick auf die komplette Saison bleibt trotzdem: Die Abwehr ist im europäischen Vergleich nicht auf Topniveau.