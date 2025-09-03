Am Deadline Day wechselte Flügelspieler Antony dauerhaft von Manchester United zu Betis Sevilla. Kurz vor der Einigung soll der FC Bayern dem Spieler nach eigener Aussage ebenfalls ein Angebot gemacht haben.

Von Daniel Kugler

Der FC Bayern hat vor dem Deadline Day offenbar versucht, Flügelspieler Antony von einem Wechsel nach München zu überzeugen.

Dies bestätigte der 25-Jährige nach seinem Last-Minute-Wechsel von Manchester United zu Betis Sevilla höchstselbst.

"Am Tag, bevor mit Betis alles fixiert wurde, habe ich mit Bayern München gesprochen", sagte Antony in der Radiosendung "El Partidazo de Cope".

"Ich weiß nicht, ob das Angebot sieben Millionen waren, darüber habe ich nicht gesprochen. Aber als ich mit ihnen sprach, sagte ich, dass ich Betis mein Wort gegeben habe, dass alles zu 95 Prozent unter Dach und Fach ist und dass ich mein Wort halten werde. Aus Respekt, Zuneigung und weil ich weiß, dass ich hier glücklich bin", führte der Brasilianer weiter aus.

Und weiter: "Ich war ganz ruhig bei dieser Entscheidung, bei allem Respekt gegenüber Bayern München, einem der drei besten Vereine der Welt."