nach rekord-transfersommer

FC Bayern: Uli Hoeneß attackiert nach Ende der Transferperiode die englischen Klubs scharf

  • Aktualisiert: 02.09.2025
  • 23:57 Uhr

Der Ehrenpräsident des FC Bayern wird in Berlin für sein Lebenswerk geehrt. Als es um das Thema Transfers geht, ist es bei ihm mit der feierlichen Stimmung vorbei.

Von Tobias Wiltschek

Uli Hoeneß hat nach dem Ende der Transferperiode das Finanzgebaren der englischen Klubs scharf kritisiert.

Die hohen Summen, die fast ausnahmslos von Vereinen der Premier League ausgegeben wurden, bezeichnete der Ehrenpräsident des FC Bayern bei einer DFL-Gala am Dienstag als "völlig gaga". Die Menschen würden irgendwann sagen: "Sind die völlig bekloppt."

Der 73-Jährige wurde bei der Veranstaltung in Berlin mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Doch zum Feiern war ihm zumindest beim Thema Transferausgaben nicht zumute.

Uli Hoeneß über Transferfenster: "Ich bin fassungslos"

"Ich bin fassungslos, was in den vergangenen sechs bis acht Wochen im internationalen Fußball los war", sagte er angesichts der horrenden Summen, die mittlerweile für Spieler ausgegeben werden.

Allein der englische Meister FC Liverpool hat in der gerade zu Ende gegangenen Transferperiode knapp 500 Millionen Euro ausgegeben. Mit Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Jeremie Frimpong wechselten auch drei Bundesliga-Spieler für insgesamt etwa 260 Millionen nach Liverpool.

Doch nicht nur absolute Topklubs der Premiere League gaben hohe Summen für neue Spieler aus. Auch ein Verein wie Newcastle United wedelte mit den Geldscheinen und nahm unter anderem Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart unter Vertrag.

Nicolas Jackson zum FC Bayern: Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte - Chelsea-Deal weit vorn

1 / 12
<strong><em>Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben</em></strong><br><em>Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. <strong>ran</strong> präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025)</em>
© Getty Images

Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben
<strong>Platz 11:</strong> Orel Mangala<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Nottingham Forest an Olympique Lyon<br><strong>Saison:</strong>&nbsp;2023/24 (nur Rückrunde)<br><strong>Gebühr:</strong> 11,7 Millionen Euro
© Panoramic by PsnewZ

Platz 11: Orel Mangala
Beteiligte Klubs: Nottingham Forest an Olympique Lyon
Saison: 2023/24 (nur Rückrunde)
Gebühr: 11,7 Millionen Euro

<strong>Platz 9 (geteilt):</strong> Odion Ighalo<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Shenhua an Manchester United<br><strong>Saison:</strong> Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21<br><strong>Gebühr:</strong> 12 Millionen Euro
© PA Images

Platz 9 (geteilt): Odion Ighalo
Beteiligte Klubs: Shenhua an Manchester United
Saison: Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21
Gebühr: 12 Millionen Euro

<strong>Platz 9 (geteilt):</strong> Nicolo Barella<br> <strong>Beteiligte Klubs:</strong>&nbsp;US Cagliari an Inter Mailand<br><strong>Saison:</strong>&nbsp;2019/20<br><strong>Gebühr:</strong> 12 Millionen Euro
© Beautiful Sports

Platz 9 (geteilt): Nicolo Barella
Beteiligte Klubs: US Cagliari an Inter Mailand
Saison: 2019/20
Gebühr: 12 Millionen Euro

<strong>Platz 8:</strong> Federico Chiesa<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong>&nbsp;AC Florenz an Juventus Turin<br><strong>Saisons:</strong> 2020/21 und 2021/22<br><strong>Gebühr:</strong> 12,6 Millionen Euro
© 2024 Getty Images

Platz 8: Federico Chiesa
Beteiligte Klubs: AC Florenz an Juventus Turin
Saisons: 2020/21 und 2021/22
Gebühr: 12,6 Millionen Euro

<strong>Platz 7:</strong> Carlos Tevez<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> West Ham an Manchester United<br><strong>Saisons:</strong> 2007/08 und 2008/09<br><strong>Gebühr:</strong> 12,7 Millionen Euro
© 2009 Getty Images

Platz 7: Carlos Tevez
Beteiligte Klubs: West Ham an Manchester United
Saisons: 2007/08 und 2008/09
Gebühr: 12,7 Millionen Euro

<strong>Platz 6:</strong> James Rodriguez<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Real Madrid an FC Bayern<br><strong>Saisons:</strong> 2017/18 und 2018/19<br><strong>Gebühr:</strong> 13 Millionen Euro
© 2019 Getty Images

Platz 6: James Rodriguez
Beteiligte Klubs: Real Madrid an FC Bayern
Saisons: 2017/18 und 2018/19
Gebühr: 13 Millionen Euro

<strong>Platz 5:</strong>&nbsp;Duvan Zapata<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo<br><strong>Saisons:</strong> 2018/19 und Hinrunde 2019/20<br><strong>Gebühr:</strong> 14 Millionen Euro
© 2023 Getty Images

Platz 5: Duvan Zapata
Beteiligte Klubs: Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo
Saisons: 2018/19 und Hinrunde 2019/20
Gebühr: 14 Millionen Euro

<strong>Platz 4:</strong> Giovani Lo Celso<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Betis Sevilla an Tottenham Hotspur<br><strong>Saisons:</strong> 2019/20&nbsp;<br><strong>Gebühr:</strong> 16 Millionen Euro
© Uk Sports Pics Ltd

Platz 4: Giovani Lo Celso
Beteiligte Klubs: Betis Sevilla an Tottenham Hotspur
Saisons: 2019/20 
Gebühr: 16 Millionen Euro

<strong>Platz 3:</strong> Nicolas Jackson<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> FC Chelsea an FC Bayern<br><strong>Saisons:</strong> 2025/26<br><strong>Gebühr:</strong> 16,5 Millionen Euro
© 2025 Getty Images

Platz 3: Nicolas Jackson
Beteiligte Klubs: FC Chelsea an FC Bayern
Saisons: 2025/26
Gebühr: 16,5 Millionen Euro

<strong>Platz 2:</strong> Alvaro Morata<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> FC Chelsea an Atletico Madrid<br><strong>Saisons:</strong>&nbsp;Rückrunde 2019/20&nbsp;<br><strong>Gebühr:</strong> 18 Millionen Euro
© 2023 Getty Images

Platz 2: Alvaro Morata
Beteiligte Klubs: FC Chelsea an Atletico Madrid
Saisons: Rückrunde 2019/20 
Gebühr: 18 Millionen Euro

<strong>Platz 1:</strong> Alvaro Morata<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Atletico Madrid an Juventus Turin<br><strong>Saisons:</strong> 2020/21 und 2021/22<br><strong>Gebühr:</strong> 20 Millionen Euro
© 2022 Getty Images

Platz 1: Alvaro Morata
Beteiligte Klubs: Atletico Madrid an Juventus Turin
Saisons: 2020/21 und 2021/22
Gebühr: 20 Millionen Euro

Am VfB-Angreifer waren die Bayern ebenso interessiert wie an Leverkusens Zauberfuß Wirtz. In beiden Fällen ging der deutsche Rekordmeister allerdings leer aus, was bei Hoeneß‘ Verbalattacken auch eine Rolle gespielt haben dürfte.

Seine scharfen Angriffe auf den internationalen Großklubs kombinierte Hoeneß schließlich mit einem Appell an die Vertreter der in Berlin anwesenden Bundesliga-Vereine.

Uli Hoeneß stellt Forderungen an Bundesliga-Klubs

"Wir im deutschen Fußball müssen einen eigenen Weg gehen", forderte er: "Ich bitte alle hier im Raum, das Geld, das alles verdirbt, niemals anzunehmen." Die Bundesligisten müssten Stärke zeigen und sich nicht „vom Geld der Araber, amerikanischer Hedgefonds oder Oligarchen abhängig machen".

Mit Blick auf die in zwei Wochen beginnende Champions League übte sich Hoeneß derweil schon mal in Tiefstapelei.

"Ich kann nur sagen, dass ich mich auf die kommende Saison freue, weil wir so wie Hoffenheim in die Champions-League-Saison gehen. Und genau das ist unsere Chance", sagte er.

