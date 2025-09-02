Anzeige

Uli Hoeneß über Transferfenster: "Ich bin fassungslos" "Ich bin fassungslos, was in den vergangenen sechs bis acht Wochen im internationalen Fußball los war", sagte er angesichts der horrenden Summen, die mittlerweile für Spieler ausgegeben werden. Allein der englische Meister FC Liverpool hat in der gerade zu Ende gegangenen Transferperiode knapp 500 Millionen Euro ausgegeben. Mit Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Jeremie Frimpong wechselten auch drei Bundesliga-Spieler für insgesamt etwa 260 Millionen nach Liverpool. Doch nicht nur absolute Topklubs der Premiere League gaben hohe Summen für neue Spieler aus. Auch ein Verein wie Newcastle United wedelte mit den Geldscheinen und nahm unter anderem Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart unter Vertrag.

Nicolas Jackson zum FC Bayern: Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte - Chelsea-Deal weit vorn 1 / 12 © Getty Images Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben

Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. ran präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025) © Panoramic by PsnewZ Platz 11: Orel Mangala

Beteiligte Klubs: Nottingham Forest an Olympique Lyon

Saison: 2023/24 (nur Rückrunde)

Gebühr: 11,7 Millionen Euro © PA Images Platz 9 (geteilt): Odion Ighalo

Beteiligte Klubs: Shenhua an Manchester United

Saison: Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21

Gebühr: 12 Millionen Euro © Beautiful Sports Platz 9 (geteilt): Nicolo Barella

Beteiligte Klubs: US Cagliari an Inter Mailand

Saison: 2019/20

Gebühr: 12 Millionen Euro © 2024 Getty Images Platz 8: Federico Chiesa

Beteiligte Klubs: AC Florenz an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 12,6 Millionen Euro © 2009 Getty Images Platz 7: Carlos Tevez

Beteiligte Klubs: West Ham an Manchester United

Saisons: 2007/08 und 2008/09

Gebühr: 12,7 Millionen Euro © 2019 Getty Images Platz 6: James Rodriguez

Beteiligte Klubs: Real Madrid an FC Bayern

Saisons: 2017/18 und 2018/19

Gebühr: 13 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 5: Duvan Zapata

Beteiligte Klubs: Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo

Saisons: 2018/19 und Hinrunde 2019/20

Gebühr: 14 Millionen Euro © Uk Sports Pics Ltd Platz 4: Giovani Lo Celso

Beteiligte Klubs: Betis Sevilla an Tottenham Hotspur

Saisons: 2019/20

Gebühr: 16 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 3: Nicolas Jackson

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an FC Bayern

Saisons: 2025/26

Gebühr: 16,5 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 2: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an Atletico Madrid

Saisons: Rückrunde 2019/20

Gebühr: 18 Millionen Euro © 2022 Getty Images Platz 1: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: Atletico Madrid an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 20 Millionen Euro

Am VfB-Angreifer waren die Bayern ebenso interessiert wie an Leverkusens Zauberfuß Wirtz. In beiden Fällen ging der deutsche Rekordmeister allerdings leer aus, was bei Hoeneß‘ Verbalattacken auch eine Rolle gespielt haben dürfte. Seine scharfen Angriffe auf den internationalen Großklubs kombinierte Hoeneß schließlich mit einem Appell an die Vertreter der in Berlin anwesenden Bundesliga-Vereine.

