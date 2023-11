FC Bayern München: Auch Christoph Freund gibt Thomas Tuchel Rückendeckung

Anzeige

Nach seinem Streit mit den Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann hat sich Sportdirektor Christoph Freund hinter Trainer Thomas Tuchel gestellt.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hält die eindeutige Reaktion von Trainer Thomas Tuchel im Streit mit den TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann für "gut und richtig". "Der FC Bayern hat sich schon immer gewehrt, wenn es nötig ist. Das hat Thomas jetzt gemacht, und da stehen wir zu 100 Prozent hinter ihm", sagte Freund der Bild-Zeitung.

Tuchel liegt seit Wochen im Clinch mit den Sky-Analysten Matthäus und Hamann. Der Zwist eskalierte am Rande des Klassikers am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund (4:0), als Tuchel in mehreren Interviews bockig und sarkastisch auftrat.