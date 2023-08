FC Bayern München: Wie gefährlich ist die Personalie Benjamin Pavard?

Ganz so schlimm ist es nicht, doch in Zeiten von Social Media und inmitten eines heißen Transfersommers gehen solche Aktionen fast schon als handfeste Beweise dafür durch, dass Pavard im Grunde schon auf dem Weg nach Manchester ist.

Pavard will weg, Manchester United will ihn, die beiden Parteien sollen sich bereits einig sein. Ein erstes Angebot über angeblich 29 Millionen Euro haben die Bayern abgelehnt und ihn eigentlich als unverkäuflich deklariert.

Nach sieben Jahren in Deutschland beim VfB Stuttgart und beim FC Bayern sucht Pavard eine neue Herausforderung in einer neuen Liga, einem neuen Land. Außerdem fühlt er sich in München nicht mehr wohl.

Welche Rolle spielt Pavard unter Tuchel?

Eine große, zumindest soll er das, erst recht nach der Absage von Kyle Walker, der in Manchester bleibt. Pavard stand bei allen Vorbereitungsspielen in der Startformation, dazu auch im Supercup und teilweise auch in seiner bevorzugten Rolle als Innenverteidiger. Auch in der Rückrunde hatte Tuchel dem Franzosen das Vertrauen geschenkt, Pavard war gesetzt.

Tuchel schätzt Pavard sehr und lobte den Franzosen zuletzt nochmals überschwänglich, tat also alles, um den 27-Jährigen davon zu überzeugen, dass er in den Planungen eine tragende Rolle spielen wird. Er gehörte dann auch zu den Gewinnern der Vorbereitung.

Doch dass Pavard sich selbst von diesen ungewöhnlich eindrücklichen "Liebesbekundungen" nicht erweichen ließ, zeigt ziemlich deutlich, wie aussichtslos die Situation der Bayern ist.