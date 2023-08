FC Bayern München: Stefan Ortega jetzt Topkandidat

Genau deshalb werden langsam auch vereinsintern Zweifel an Neuer laut.

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sprach am Sonntag von einer Rückkehr des Kapitäns "im zweiten Halbjahr", aber ob das schon im Oktober oder erst im Dezember sein wird, weiß derzeit niemand.

Der Deutsch-Spanier bräuchte als langjähriger Bundesligakeeper keine Eingewöhnungszeit und ist der mitspielende Keeper, den FCB-Chefcoach Thomas Tuchel haben will - im Gegensatz etwa zum ebenfalls gehandelten David de Gea.

Der FC Bayern München will Stefan Ortega als Backup für Manuel Neuer verpflichten und der Ex-Bielefelder könnte sich das nach Informationen von ran gut vorstellen. Allerdings blockt sein aktueller Klub.

Manuel Neuer: Comeback weiter unklar

Denn niemand weiß, ob der 36-Jährige nach der langen Zwangspause noch einmal an frühere Glanzzeiten anknüpfen kann und allein mit dem ebenfalls schon 35 Jahre alten Sven Ulreich will man nicht in die Saison gehen.

Deshalb suchen die Münchner eine Lösung im Tor, die auch länger und möglicherweise sogar dauerhaft Stammtorhüter werden kann. Gleichzeitig wollen sie aber den Neuer-Backup erstmal nur für ein Jahr leihen, um dann 2024 die Situation in Ruhe bewerten zu können.

"Es ist extrem komplex", sagte Tuchel vor der 0:3-Pleite im Supercup gegen RB Leipzig: "Wir suchen wahrscheinlich etwas, was kein anderer Verein sucht. Jemanden, der das Zeug zur Nummer eins hat und bei einer Rückkehr von Manu seinen Stolz schlucken kann."