Anzeige

Mathys Tel spielte beim FC Bayern München in den vergangenen Wochen nur eine Nebenrolle. Der Berater des Franzosen ließ sich nun offenbar zu einem Seitenhieb Richtung Thomas Tuchel hinreißen.

Trotz anhaltender Krise beim FC Bayern München spielte Toptalent Mathys Tel in den zurückliegenden Wochen nur eine Nebenrolle beim deutschen Rekordmeister.

Trainer Thomas Tuchel beorderte den 18 Jahre alten Franzosen seit Saisonbeginn nur fünfmal in die Startelf, zuletzt Anfang März im Bundesligaspiel beim 2:2 in Freiburg, als Tel direkt traf. Seither aber muss er mit Jokereinsätzen vorliebnehmen.

Nach der Niederlage in Heidenheim (2:3) am Samstagnachmittag sorgte Tels Berater Gadiri Camara für Aufsehen. Auf "X" (ehemals Twitter) schrieb Camara nur wenige Stunden nach Abffiff: "Be unfair never pay", auf Deutsch: Unfair zu sein, zahlt sich niemals aus.

Ein Seitenhieb gegen Tuchel? Zumindest gilt das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer seit vielen Monaten als belastet.

Zwischenzeitlich soll Tel sogar mit einem Wechsel im Sommer geliebäugelt haben, ehe der Offensivspieler seinen Vertrag Anfang März - kurz nach dem Amtsantritt von Sportvorstand Max Eberl - langfristig bis 2029 verlängerte. Gut zwei Wochen zuvor hatten die Bayern die Trennung von Tuchel spätestens für den Sommer verkündet.