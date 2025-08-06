FC Bayern München: Bosse-Beben im Vorstand - Michael Diederich vor dem Aus

Anzeige

Diederich offenbar vor dem Aus Erst im November 2024 hatte er Dreesen dort ersetzt. Der hatte sein Amt nach acht Jahren im DFL-Präsidium niedergelegt, um seine "volle Aufmerksamkeit" auf die "gewachsenen Anforderungen" als Münchner Vorstandschef zu lenken. Diederich war im Mai 2023 zum Finanzvorstand und stellvertretenden Vorstandschef bei den Bayern berufen worden. Zuvor hatte er von 2018 an schon dem Aufsichtsrat der AG angehört. Nun könnte die Zeit Diederichs beim FC Bayern enden, eine Trennung steht offenbar bevor, was sich auch mit Informationen von ran deckt. Das mögliche Aus von Diederich könnte auch im Zusammenhang mit einem Leak im Rahmen des angedachten Transfers von Nick Woltemade zusammenhängen.

Welche Rolle spielt der Woltemade-Leak Wie "RTL", "ntv" und "sport.de" berichten, soll Diederich im Verdacht stehen, für die Indisketion mitverantwortlich zu sein, dass unmittelbar vor dem Endspiel der U21-EM öffentlich bekannt wurde, dass sich der FC Bayern mit dem Stürmer bereits über einen Wechsel einig sei. Diese Information sollte beim FC Bayern äußerst vertraulich behandelt werden. Diederich soll laut dem Bericht eine Mitschuld daran haben, dass dies nicht gelang. Nach "kicker"-Informationen führen Aufsichtsratschef Herbert Hainer und der 59-Jährige derzeit bereits Gespräche über eine Einigung, die Diederich den Wechsel zu einem anderen Unternehmen aus der Finanzwirtschaft ermöglichen sollen. Über eine solche Offerte hatte zuerst die "Bild" berichtet.

Dreesens Vertrag wurde verlängert Dreesen war im vergangenen Jahr bei den Bayern intern unter Druck geraten. Im November 2024 war sein Vertrag jedoch bis 2027 verlängert worden, was seine Position deutlich stärkte. Damals soll Diederich mit der Nachfolge geliebäugelt haben, letztlich setzte sich aber Dreesen trotz der internen Durchstechereien eines angeblichen Fehlverhaltens durch. Diederich wurde aber zumindest durch seine Nominierung fürs DFL-Präsidium aufgewertet. Matthäus kritisiert FC Bayern wegen Transfers Nach ran-Informationen schwelt schon länger ein Konflikt zwischen Dreesen und Diederich, die Nominierung Dreesens für das DFL-Präsidium dürfte ein Fingerzeig für die Kräfteverhältnisse im Vorstand der Bayern sein.