FC Bayern München: Jan-Christian Dreesen verlängert als Vorstandsvorsitzender bis 2027

Jan-Christian Dreesen hat seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München bis 2027 verlängert. Ein Modell für die Zukunft bleibt nach ran-Informationen aber nach wie vor Thomas Müller.

Von Martin Volkmar

Lange war die Zukunft von Jan-Christian Dreesen offen, nun herrscht nach der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern am Montag Klarheit.

Wie erwartet stimmte das Kontrollgremium einstimmig einer Vertragsverlängerung mit dem Vorstandsvorsitzenden bis 2027 zu.

"Jan-Christian Dreesen hat den Vorstandsvorsitz in einer schwierigen Phase übernommen und die FC Bayern München AG in kurzer Zeit wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer in einem Statement. Und weiter: "Wir sind sicher, dass er der Richtige ist, um zusammen mit seinen Vorstandskollegen Michael Diederich und Max Eberl die anstehenden Herausforderungen anzugehen und die hochgesteckten Ziele des FC Bayern zu erreichen".