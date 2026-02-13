Borussia Dortmund vs. Mainz 05: Bundesliga heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Am 22. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker. Borussia Dortmund trifft am 22. Spieltag der Bundesliga auf Mainz 05. Gegen den abstiegsbedrohten Karnevalsverein will der BVB einen weiteren Sieg einfahren und den Druck auf Spitzenreiter Bayern München weiter aufrechterhalten. Borussia Dortmund vs. Mainz 05: Bundesliga heute ab 20:30 Uhr live im Ticker auf ran.de Dass dies gegen die Mainzer kein leichtes Unterfangen wird, machte BVB-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor der Partie deutlich, als er vor allem den neuen Coach der "Nullfünfer" lobte: "Ich freue mich, dass Urs Fischer wieder zurück in der Bundesliga ist. Jetzt sieht man seine Qualitäten. Er spielt sein System – wie auch in Berlin – sehr kompakt und schnell auf Konter."

"Man sieht die Erfahrung, die er mitbringt. Die Mainzer sind eine gute Mannschaft. Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Wir spielen zuhause und können vorlegen", so Kovac weiter. ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Bundesliga-Spiel am Freitagabend.

Borussia Dortmund vs. Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt? Partie: Borussia Dortmund vs. Mainz 05

Wettbewerb: Bundesliga; 22. Spieltag

Datum: 13. Februar 2026

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB empfängt Mainz 05: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV? Ja! Das Spiel wird im Rahmen einer Kooperation von RTL im Free-TV gezeigt. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, 15 Minuten später erfolgt der Anpfiff.

Dortmund - Mainz live: Wer zeigt das Bundesliga-Topspiel im Pay-TV? Das Bundesliga-Spiel ist am Freitagabend um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich BVB vs. Mainz 05 im Livestream sehen? Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Auch über RTL+ kann das Spiel verfolgt werden. Auch hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Mainz 05 zu Gast in Dortmund: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga? Einen Liveticker Borussia Dortmund vs. Mainz 05 gibt es wie gewohnt auf ran.de.

