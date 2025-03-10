Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 13. Februar, 10:12 Uhr: Vertragsgespräche mit Laimer offenbar gestoppt +++ Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer sind aufgrund der gewaltigen Kluft bei den Gehaltsvorstellungen offenbar gestoppt worden. Das berichtet die "Bild". Demnach will der Klub wie im Fall Dayot Upamecano auf Geduld und Zeit setzen und abwarten, was passiert. Laimer fordert angeblich ein Gehalt von 15 Millionen Euro inklusive Boni, derzeit verdient er demnach zwischen acht und neun Millionen Euro. Damit soll - so heißt es - die größere Rolle Laimers im Team von Trainer Vincent Kompany berücksichtigt werden. Der 28-Jährige hat sich in dieser Saison als Rechtsverteidiger zum Stammspieler entwickelt. Die Bayern selbst seien durch diese Forderungen überrascht worden, da Laimer bislang stets betonte, sich in München wohlzufühlen, und eigentlich nicht als jemand galt, der aufbegehrt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

+++ 11. Februar, 16:29 Uhr: Kompany streicht offenbar Jackson aus dem Kader +++ Nicolas Jackson ist für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig heute Abend (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) offenbar aus dem Kader gestrichen worden. Das berichten die "Bild" und die "tz". Da Trainer Vincent Kompany aktuell keine Verletzten zu beklagen hat, muss der Belgier derzeit in jedem Pflichtspiel einen Akteur aus dem Aufgebot streichen. Nur 20 Spieler dürfen auf dem Meldebogen auftauchen. In der Bundesliga traf es zuletzt Abwehrspieler Min-jae Kim, der beim 5:1 gegen die TSG Hoffenheim auf der Tribüne Platz nehmen musste. Jetzt ist Jackson der Leidtragende der entspannten Personallage. Heute Mittag trainierte der Senegalese individuell an der Säbener Straße, während sich seine Kollegen auf den Weg ins Tageshotel machten, wo die Einstimmung auf das Spiel erfolgt. Bereits auf der PK vor dem Spiel betonte Kompany, dass es für ihn als Trainer ein zweischneidiges Schwert sei. "Ich werde mich natürlich nicht freuen für denjenigen, der zu Hause bleiben muss, aber ich werde mich über die Situation freuen, dass wir diese Entscheidung treffen müssen", sagte er.

+++ 10. Februar, 07:29 Uhr: FC Bayern München setzt wohl auf Noel Aseko +++ Noel Aseko ist vom FC Bayern München an Hannover 96 ausgeliehen. Mit sieben Scorer-Punkten gehört der Mittelfeldspieler zu den besten Spielern des Aufstiegsaspiranten. H96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sprach von "Hoffnung", Aseko länger halten zu können. Laut "transfermarkt.de" reicht das nicht. Demnach wollen die Bayern den 20-Jährigen zurückholen. Zumal mit Leon Goretzka ein Spieler auf dieser Position den Verein verlassen wird. Angeblich hat Sportdirektor Christoph Freund im Winter bereits mehrere Angebote für Aseko abgelehnt. Darunter Offerten von Galatasaray und einem weiteren im Bericht nicht genannten Bundesligisten. Hannover besitzt zwar eine Kaufoption über eine Million Euro. Doch der FCB kann Aseko für 2,4 Millionen Euro zurückkaufen. Da die Bayern mit Aseko planen und ihm eine Perspektive aufzeigen wollen, scheint ein Transfer des Mittelfeld-Talentes Kennet Eichhorn (Hertha BSC) zunächst vom Tisch. Der Fokus liegt auf Aseko, der 2022 aus der Hertha-Jugend an den Bayern-Campus kam. Auch interessant: DFB-Pokal live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

+++ 9. Februar, 22:11 Uhr: Harry Kane vor Wechsel nach Saudi-Arabien? +++ Harry Kane ist auch im dritten Jahr beim FC Bayern eine Klasse für sich. Mit 24 Treffern führt er die Torschützenliste der Bundesliga an, in insgesamt 33 Pflichtspielen in dieser Saison bringt er es auf sensationelle 38 Tore. Dass die Münchner gerne mit dem Mittelstürmer verlängern würden, steht außer Frage. Dass es eine Reihe anderer Interessenten gibt, ist aber auch nicht verwunderlich. Premier-League-Klubs würden den Engländer wohl nur zu gerne zurück auf die Insel holen, Kanes Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027. In diesem Vertrag soll es laut "kicker" eine Ausstiegsklausel geben, deren Höhe zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegt. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll nun ein Klub aus Saudi-Arabien ein äußerst lukratives Angebot vorbereiten, um Kane in die Wüste zu locken. Ein konkreter Verein wird nicht genannt, aber beispielsweise könnte Al-Ittihad nach dem Abgang von Karim Benzema Bedarf im Sturmzentrum haben. Das Angebot für den 32-Jährigen könnte schon in diesem Sommer beim FC Bayern eintreffen, oder dann im nächsten Jahr, wenn Kanes Vertrag in München auslaufen sollte.

+++ 8. Februar, 21:05 Uhr: Dreesen bestätigt Upamecano-Einigung +++ Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, wie Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen nach dem 5:1 (3:1)-Hemsieg gegen Hoffenheim bestätigte. "Wir sind uns einig, ja. wenn man einander vertraut und einander das Ja-Wort gibt, dann ist es nicht mehr entscheidend, wann man es unterschreibt und das wird jetzt dann über die nächsten Tage geschehen", sagte Dreesen in der Mixed Zone der Allianz Arena. Darauf angesprochen, ob eine Verlängerung noch haken würde, antwortete der Vorstandsvorsitzende kurz und knapp: "Nein." Der aktuelle Kontrakt Upamecanos läuft am 30. Juni 2026 aus. Auch interessant: FC Bayern München: Schiedsrichter-Entscheidung und fehlender VAR überschatten Kantersieg

+++ 8. Februar, 14:40 Uhr: Eberl dementiert Vuskovic-Interesse +++ Der FC Bayern nimmt Stellung zu den Gerüchten über ein Interesse an HSV-Verteidiger Luka Vuskovic. Offenbar ist nichts dran. "Erstmal lösen wir unseren internen Transfer", so Sportvorstand Max Eberl auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag. Gemeint war die bevorstehende Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Eberl weiter: "Wenn der gelöst ist, haben wir eine Innenverteidigung, die relativ hohe Qualität hat." Vuskovic, der von Tottenham Hotspur nach Hamburg ausgeliehen ist, spiele eine "herausragende Saison" beim HSV. Aber, so betonte Eberl, auch der FC Bayern verfüge über "sehr, sehr gute Innenverteidiger". "Wir können doch nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsste unbedingt zum FC Bayern, verpflichten." Eberl verwies unter anderem auf den Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Dieser muss bei großen Transfers zustimmen. "Irgendwann kommt die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.'" Vuskovic ist vertraglich noch bis 2030 an Tottenham gebunden. Der HSV hofft aber, den Youngster eine weitere Saison ausleihen zu können. In der aktuellen Spielzeit ist er der beste Zweikämpfer der Liga.

+++ 6. Februar, 17:53 Uhr: Lothar Matthäus empfiehlt den Bayern Xaver Schlager +++ Der ehemalige Bayern-Star Lothar Matthäus legt seinem früheren Arbeitgeber die Verpflichtung von Xaver Schlager nahe. "Da Leon Goretzka München verlässt, könnte Schlager gut passen. Er ist ablösefrei zu haben, verfügt über internationale Erfahrung und kennt die Bundesliga seit Jahren", sagte Matthäus der "Bild". Und weiter: "In Leipzig ist er nicht nur für die körperliche Arbeit zuständig, sondern trägt auch zum Offensivspiel bei. Schlager ist auf dem Platz wie Laimers Zwilling, genauso hartnäckig und zweikampfstark. Und Laimer könnte sich bei Bayern voll auf seine Rolle als Rechtsverteidiger konzentrieren, sollte Schlager kommen." Am Freitag bestätigten die Leipziger, dass Schlager den Klub nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2026 ablösefrei verlassen wird. Zuletzt wurde der 28-Jährige unter anderem auch mit Juventus Turin und der AS Rom in Verbindung gebracht.

+++ 5. Februar, 21:58 Uhr: Arsenal wohl mit Last-Minute-Angebot für Goretzka +++ Leon Goretzka hätte wohl am Deadline Day die Chance gehabt, den FC Bayern zu verlassen. Laut "Bild" unterbreitete der FC Arsenal ein Angebot für den Mittelfeldspieler. Allerdings entschied sich Goretzka für einen Verbleib bis zum Sommer 2026, wenn sein Vertrag ausläuft. Allerdings seien die "Gunners" dem Bericht nach für Goretzka eine Option, falls sie im Sommer erneut bei ihm anfragen würden. Die Premier League dürfte das Wunschziel des Nationalspielers sein.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers