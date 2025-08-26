RB Leipzig geht beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München 0:6 unter. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird daraufhin deutlich.

Von Mike Stiefelhagen

Beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig gab es keine offenen Fragen.

6:0 lautete der Endstand in der Allianz Arena. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 und das Spiel war entschieden. Die Leipziger hatten nicht den Hauch einer Chance und Neu-Trainer Ole Werner feierte ein trauriges Debüt.

Oder in den Worten von RB-Kapitän David Raum: "Das war heute eine Katastrophe. Wir haben direkt aufs Maul bekommen." Für den Klub war es die höchste Bundesliga-Pleite der Klubgeschichte.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zeigte sich bei den "Sport BILD-Awards" schockiert und nannte die Leistung "desaströs".