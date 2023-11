Anzeige

Der FC Bayern München veranstaltet heute seine Jahreshauptversammlung. Kommt es erneut zu Tumulten der Mitglieder? Hier gibt es die Geschehnisse im Liveticker.

Es ist wieder so weit: Der FC Bayern München hält am heutigen Sonntag seine Jahreshauptversammlung ab. In der Rudi-Sedlmayer-Halle (früher: Audi Dome) geht es bereits um 11:00 Uhr am Vormittag los.

In den vergangenen Jahren gab es bei der Versammlung immer wieder Aufruhr unter den Mitgliedern. Ob Michael Ott und sein Antrag auf das Ende des Katar-Sponsorings oder Präsident Herbert Hainer, der die Veranstaltung einst vorzeitig beendete und damit für Tumulte sorgte.

Und auch Vereins-Patron Uli Hoeneß hatte schon seine Momente bei Mitgliederversammlungen. Etwa seine legendäre Wutrede 2007 gegen die eigenen Fans, die die Stimmung in der damals noch recht neuen Allianz Arena kritisierten.

In diesem Jahr dürften die sportlichen Entwicklungen der vergangenen Monate, das teils merkwürdige Schauspiel im Transfersommer und auch die Personalie Max Eberl eine nicht unwichtige Rolle spielen.

Die "Bild" hatte jüngst berichtet, dass der Aufsichtsrat am morgigen Montag zusammenkommt, um über Eberl zu beraten. Es sollen aber auch die Stimmen der JHV gehört werden.