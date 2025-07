Demnach soll der Deutsche als Backup für Rechtsaußen Michael Olise fungieren und in Zukunft in die Rotation von Trainer Vincent Kompany rutschen.

Laut "Kicker" will man das Juwel, dessen Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft, unbedingt behalten und ihn umgehend fest in die erste Mannschaft integrieren.

Die Gerüchte um die Zukunft von Bayerns Megatalent Lennart Karl nahmen in den vergangenen Wochen an Fahrt auf. Nun soll jedoch eine Entscheidung getroffen worden sein.

FC Bayern München: Christoph Freund macht Ansage - "es bringt nichts, wenn ..."

In der vergangenen Saison spielte Karl noch in den U-Mannschaften der Münchner - zuerst in der U17 und dann in der U19. Nun soll der nächste Schritt für den 17-Jährigen folgen. Das machte Christoph Freund bereits im April in einem Interview bei "SPOX" klar.

Damals erklärte der Sportdirektor: "Es bringt nichts, wenn solche Talente auf ihrer Position nur Nummer drei oder vier sind und mit unserer zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielen. Sie brauchen realistische Chancen auf Spielminuten bei den Profis." Diese soll Mega-Talent Karl nun aber eben erhalten.

Bei der Klub-WM durfte er im Gruppenspiel gegen Auckland City bereits sein Debüt für die Profis geben. Dabei spielte er eine Halbzeit - weitere Einsätze im Laufe des Turniers blieben jedoch aus.