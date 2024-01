FC Bayern: Von portugiesischen Wurzeln bis zum FCB! Was Eric Dier auszeichnet

Es würde in seinem Alter Wochen dauern, um wieder den Rhythmus zu finden. "Ob Eric Dier dem FC Bayern kurzfristig oder überhaupt in dieser Saison hilft, wage ich zu bezweifeln", erklärt der einstige Profi. Hamann, an der Säbener Straße mittlerweile als Chefkritiker bekannt, hat damit einen Punkt: Dier ist nicht der Spieler, den die Fans und das Umfeld beim FC Bayern erwartet haben.

"Ich habe meine Zweifel, ob er ihnen weiterhilft", sagt Dietmar Hamann im Interview mit ran : "Er hat in den letzten sechs Monaten kaum gespielt. Er hatte vor vier, fünf Jahren mal eine richtig gute Phase, auch in der Nationalmannschaft. Aber das ist nun schon eine Zeit lang her."

FC Bayern: Was sich Tuchel von Eric Dier erhofft

Thomas Tuchel zeigte auf der Pressekonferenz am Donnerstag durchaus Vorfreude auf den Transfer. "Er ist Spezialist in der Innenverteidigung", kündigte der Bayern-Coach an: "Er hat auch als Nummer sechs in der Premier League gespielt, aber wir holen ihn für die Innenverteidigerposition. Er kann sowohl rechter oder linker Innenverteidiger als auch in der Dreierkette spielen. Was die anderen Positionen angeht, werden wir sehen."

Es gelang ihm damit, in nur wenigen Sätzen zu umreißen, warum man überhaupt Interesse an Dier hatte. Die Bayern waren auf der Suche nach Polyvalenz, also nach einem Spieler, der mehrere Defensivbaustellen gleichzeitig schließen kann. Auf der Suche nach einem solchen Spieler treffen innerhalb eines Fußballklubs verschiedene Interessen aufeinander.

Während der Trainer jemanden bevorzugt, der sportlich sofort weiterhilft, muss der sportliche Leiter beispielsweise die wirtschaftlichen Interessen und Vorgaben aus der Führungsetage berücksichtigen. Dier kostet nicht viel, kann viele Positionen spielen und stellt somit kein großes Risiko dar. Geht der Wechsel nicht auf, spielt er nicht. Wie Daley Blind oder Alvaro Odriozola in der jüngeren Vergangenheit.