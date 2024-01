FC Bayern München: Eric Dier will nicht bei Harry Kane einziehen

Anzeige Bayerns Neuzugang Eric Dier plaudert bei seiner Vorstellung am Samstag über die turbulenten ersten Tage in München. Sportdirektor Christoph Freund stellt klar, dass Harry Kane nicht die treibende Kraft bei dem Transfer war. Weitere Neuzugänge schließt er nicht aus. Von Christian Stüwe Eric Dier erschien am Samstagmittag im roten Trainingsanzug des FC Bayern München zu seiner Vorstellungs-Pressekonferenz. Die Farben seines neuen Vereins sind noch ungewohnt für den Innenverteidiger, der die vergangenen zehn Jahre durchgehend für Tottenham Hotspur spielte. Wie so vieles in diesen Tagen, seit Donnerstag strömte eine Menge auf den englischen Nationalspieler ein. Der Flug nach München, der Medizincheck, die Vertragsunterzeichnung beim Rekordmeister. Dann der 3:0-Sieg seiner neuen Mannschaft am Freitagabend gegen Hoffenheim, den Dier von der Tribüne der Allianz Arena aus erlebte. Am Samstag stand das erste Training an, danach wurde der 29-Jährige in den Räumen des FC Bayern an der verschneiten Säbener Straße der Presse vorgestellt. "Es ist sehr kalt", beschrieb Dier den prägendsten Eindruck seiner ersten Tage in München. Wirklich vertraut konnte er sich mit seiner neuen Heimat noch nicht machen. "Alles ging jetzt so schnell", erklärte er auch Nachfrage von ran: "Und morgen fliegen wir schon wieder ins Trainingslager nach Portugal. Ich hatte eine kleine Stadtführung, München scheint eine sehr schöne Stadt zu sein. Es ist schön, dass nicht ganz so viel Verkehr ist und alles nah beieinander zu sein scheint. Das ist erfrischend, im Gegensatz zu London."

Wohnen bei den Kanes? Dier schließt es aus Wo er künftig in der bayerischen Landeshauptstadt wohnen wird, konnte der Abwehrspieler noch nicht sagen. Vermutlich wird er es sich in den ersten Wochen wie sein Kumpel Harry Kane in einem Hotel gemütlich machen. Der Torjäger hat zwar mittlerweile ein Haus für sich und seine Familie gefunden, dort einzuziehen ist für Dier aber keine Option. "Er hat ja mehrere Kinder, da muss ich nicht noch dazukommen und noch mehr Arbeit machen", erklärte Dier mit einem Augenzwinkern. Eine wichtige Bezugsperson wird Kane für Dier in nächster Zeit aber auf jeden Fall sein. Auch gemeinsame Deutschstunden sind geplant. "Ich will auf jeden Fall Deutsch lernen. Ich werde mit ihm üben. Für mich ist es sehr wichtig, die Sprache so schnell wie möglich zu lernen, auch aus Respekt", kündigte Dier an.

Kane war nicht die treibende Kraft bei dem Transfer Die Freundschaft des englischen Bayern-Duos entstand in den vielen gemeinsamen Jahren bei Tottenham und in der englischen Nationalmannschaft. Selbstverständlich begann Dier auch die Bundesliga intensiver zu verfolgen, nachdem Kane nach München gewechselt war. Die beiden blieben in ständigem Kontakt und tauschten sich aus. "Als ich dann gemerkt habe, dass es für mich eine Möglichkeit gibt, habe ich es natürlich auch für mich verfolgt", sagte er. Der ausschlaggebende Faktor für den Transfer war Kane aber nicht, wie Bayerns Sportdirektor Christoph Freund klarstellte. "Harry hat nur das Beste über Eric erzählt. Es ist natürlich kein Nachteil, dass sie sich kennen. Aber Harry hat keine entscheidende Rolle gespielt, er war nicht die treibende Kraft bei dem Transfer", erklärte der Österreicher.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Die Noten

Dem FC Bayern ist der Start nach der Winterpause geglückt. Allerdings tat sich der Rekordmeister im ersten Spiel nach dem Tod von Vereinslegende Franz Beckenbauer gegen 1899 Hoffenheim lange Zeit schwer, ehe am Ende doch ein standesgemäßer 3:0 (1:0)-Heimerfolg stand. Die Noten der Bayern und die Einzelkritik. © IMAGO/RHR-Foto Manuel Neuer

Der Kapitän zieht mit seinem 500. Pflichtspiel für Bayern mit Bastian Schweinsteiger gleich. Entscheidet sich aufgrund der Eiseskälte in der Arena zum Glück für eine lange Hose, denn bis zu Kramaric' Schuss (38.) ist er beschäftigungslos. Verhindert dann aber mit zwei Glanztaten gegen die freistehenden Beier (63.) und Kramaric (64.) den Ausgleich und hat kurz darauf Glück bei Beiers Lattentreffer. ran-Note: 2 © IMAGO/eu-images Konrad Laimer

Aufgrund der Abstellung von Noussair Mazraoui zum Afrika-Cup als rechter Verteidiger gesetzt. Mit viel Offensivdrang. Scheitert nach 60 Minuten aus kurzer Distanz an Baumann. Nach 77 Minuten gegen Pavlovic ausgewechselt. ran-Note: 3 © Getty Images Matthijs de Ligt

Der Niederländer gibt sein Comeback in der Startelf, da Minjae Kim bei der Asien-Meisterschaft weilt. Zeigt gegen Landsmann Wout Weghorst eine souveräne Vorstellung, auch wenn er bei den drei Großchancen der Gäste ebenfalls nicht auf der Höhe ist. ran-Note: 3 © IMAGO/Michael Weber Dayot Upamecano

Der Franzose beschränkt sich wie gewohnt auf die Defensive und ist dort angesichts der überschaubaren Hoffenheimer Angriffsbemühungen eine Stunde lang kaum gefordert. Kommt dann aber bei den drei folgenden Großchancen der Gäste ins Schwimmen. Insgesamt aber stabil und mit 97 Prozent passsicherster FCB-Profi. ran-Note: 3 © IMAGO/Eibner Alphonso Davies

Der Kanadier hat angesichts der Münchner Überlegenheit links hinten alles im Griff, macht aber aus dem vielen Platz nach vorne mal wieder sehr wenig. Nach der Pause aktiver und mit dem meisten Münchner Ballbesitz. ran-Note: 3 © Eibner Joshua Kimmich

Agiert im defensiven Mittelfeld relativ unauffällig, zumal er in der Rückwärtsbewegung wenig gefordert ist. Schuss in die Arme von Baumann (45.). Rückt nach Laimers Auswechslung auf die rechte Seite. Dort schöne Flanke auf Kane (85.). ran-Note: 3 © Eibner Raphael Guerreiro

Der Portugiese verdrängt unerwartet Leon Goretzka auf die Bank und startet im Mittelfeld, wobei er immer wieder in die Spitze vorschiebt. Scheitert aus spitzem Winkel an Baumann (37.). Nach der Pause weniger auffällig, geht nach 72 Minuten vom Platz. ran-Note: 3 © IMAGO/Revierfoto Thomas Müller

Der Routinier erhält etwas überraschend den Vorzug vor dem zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman und kommt meist über die rechte offensive Seite. Verpasst das 2:0, als er den Ball nach Musialas Pfostenschuss nicht richtig trifft. Ansonsten bis zu seiner Auswechslung nach 70 Minuten ein eher schwacher Auftritt. ran-Note: 4 © Getty Images Jamal Musiala

Sehr spielfreudig im zentralen Mittelfeld, Dreh- und Angelpunkt in der Offensive und nach schönem Solo Torschütze zum 1:0 (18.). Pech, dass sein herrlicher 18-Meter-Schlenzer nur Aluminium trifft (58.). Leitet dann herausragend per Doppelpass mit Sane seinen Treffer zum 2:0 ein (70.). Nach 87 Minuten unter Applaus ausgewechselt. ran-Note: 1 © IMAGO/RHR-Foto Leroy Sane

Wie immer viel in Bewegung, rochiert häufig von links auf die andere Seite und bereitet von dort auch Musialas Führungstreffer vor. Hat zwar nicht so viele gute Szenen wie bei seinen starken Leistungen in der Hinrunde, leitet aber auch das 2:0 von Musiala ein. Muss danach runter (72.), was ihm sichtbar missfällt. ran-Note: 2 © MIS Harry Kane

Der Torjäger hängt lange in der Luft, weil ihm die Anspiele fehlen und die Hoffenheimer Defensive ihn zudeckt. Weicht daher vor allem nach der Pause weit nach hinten aus und kommt besser ins Spiel. Scheitert dreimal knapp (59., 72., 85.), ehe er in der Schlussminute doch noch seinen Treffer macht. Sein Saisontor Nummer 22, damit zieht er mit dem bisherigen Rekordhalter Lewandowski gleich. ran-Note: 2 © IMAGO/MIS Mathys Tel

Der Youngster ersetzt Sane nach 72 Minuten. Kurz danach hart von Prömel gefoult, der deswegen mit Geld-Rot vom Platz muss. Wie immer höchst engagiert und mit Zug zum Tor, aber ohne Erfolg. ran-Note: 3 © Getty Images Kingsley Coman

Der Franzose kommt ebenfalls nach 72 Minuten für Müller aufs Feld. Viel in Bewegung, aber ohne nennenswerte Offensivszene. ran-Note: 3 © IMAGO/Revierfoto Aleksander Pavlovic

Das Münchner Eigengewächs wird ebenfalls nach 77 Minuten für Laimer eingewechselt und verdrängt Kimmich aus dem defensiven Mittelfeld. Ohne Bewertung © IMAGO/Revierfoto Leon Goretzka

Darf erst nach 77 Minuten mitmachen, als er für Guerrero in die Partie kommt. Bereitet mit schöner Vorlage das 3:0 von Kane vor. Ohne Bewertung © Getty Images Eric Maxim Choupo-Moting

Der Kameruner kommt kurz vor Schluss für Musiala (87.). Ohne Bewertung © Getty Images

Anzeige Dier soll die Mannschaft sofort verstärken Vielmehr ging es darum, einen spielstarken und erfahrenen Abwehrspieler unter Vertrag zu nehmen, um Trainer Thomas Tuchel in der mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Min-jae Kim auf Kante genähten Innenverteidigung eine Sofortverstärkung zur Verfügung zu stellen. Bereits im Sommer gab es Kontakt mit Dier, nun wurde der im noblen englischen Badeort Cheltenham geborene 1,88-Meter-Mann bis Saisonende mit Option auf eine weitere Spielzeit ausgeliehen. "Wir hatten schon länger Kontakt mit Eric, es gab einige Gespräche. In den letzten Tagen hat sich dann eine Lösung herauskristallisiert, die sehr gut passt. Wir sind sehr happy, dass Eric jetzt in München ist", berichtete Freund.

Palhinha wird wohl nicht kommen Dass im Winter noch weitere Neuzugänge kommen könnten, wollte der Sportdirektor nicht ausschließen. "Das Transferfenster ist noch einige Tage offen. Schau’n mer mal, was passiert", sagte er. Allerdings wird dies wohl nicht der schon seit Sommer gehandelte defensive Mittelfeldspieler Joao Palhinha sein. "Unsere Priorität war jetzt, dass wir uns in der letzten Linie verstärken. Das haben wir jetzt gemacht. Es hat sich so ergeben, dass es Alex (der 19-jährige Aleksandar Pavlovic, Anm.d.R.) sehr gut gemacht hat in den letzten Spielen und in den Trainingeinheiten. Er füllt die Rolle gut aus und wir glauben, dass wir eine gute Alternative haben", sagte Freund.

Kane will im Flugzeug nicht neben Dier sitzen Auch Eric Dier hat bereits vor der Abwehr gespielt, ganz so groß ist die Not also auch im defensiven Mittelfeld nicht mehr. In den nächsten Tagen im Trainingslager in Portugal wird der Engländer sich mit etwas mehr Ruhe einen Eindruck von seiner neuen Mannschaft verschaffen können, Trainer Tuchel wird herausfinden, wie er ihn am Besten ins Team einbinden kann. Klar ist übrigens schon, dass Kane im Flieger nicht neben seinem Landsmann sitzen wird. Denn Dier schläft auf Reisen immer sofort ein und ist kein besonders unterhaltsamer Sitznachbar. "Das stimmt, dafür bin ich bekannt", bestätigte er am Samstag lachend. Ein Nickerchen hat er sich nach der Aufregung der letzten Tage allerdings auch redlich verdient.