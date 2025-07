Im Podcast "Der Sechzehner" sagte der Ex-Trainer: "Wenn hier in Deutschland irgendwo jemand auftaucht, der den Ball stoppen kann, und der so überragend spielt wie Woltemade, dann den Arm zu heben und zu sagen: 'Jetzt will ich ihn aber haben', davor habe ich nicht nur keinen Respekt, das widert mich an."

Woltemade erinnert an andere Talente

Bevor er das konkrete Beispiel Woltemade nannte, kritisierte er allgemein das Geschäft der Bayern: "Bayern München hat über Jahrzehnte hinweg einen Scheiß für den deutschen Fußball gemacht, wenn es um die Ausbildung von Spielern ging. Sondern die haben immer darauf gewartet, dass in Deutschland, in Holland, in Spanien, irgendwo - erst nur in Deutschland, irgendwann dann auch in anderen Ländern - Leute so weit waren, dass sie dann richtig Kohle gekostet haben, dann haben sie sie geholt."

Dazu muss man anmerken, dass Bayern in der Vergangenheit zwar einige Spieler aus der Bundesliga verpflichtet hat, allerdings auch Spieler wie Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, David Alaba oder aktuell Aleksandar Pavlovic aus den eigenen Reihen in die erste Mannschaft integriert hat.